Două stadioane ar urma să poarte numele lui Mircea Lucescu. Anunțul făcut de ministrul de Interne

Pe la căpătâiul lui Mircea Lucescu (80 de ani), al cărui sicriu se află astăzi până la ora 22:00 în incinta „Arenei Naționale”, au trecut și politicieni.

După premierul Ilie Bolojan, la stadion și-a făcut prezența și Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne. Acesta a depus o coroană cu flori.

„Stadionul Dinamo se va numi stadionul «Dinamo Mircea Lucescu»”, a anunțat Predoiu, care susține că s-au început procedurile legale în acest sens.

Dinamo își ridică o arenă nouă în Șoseaua Ștefan cel Mare, cea veche fiind în plin proces de demolare.

De asemenea, primarul din Hunedoara a anunțat că va propune ca numele stadionului din localitate să poarte numele lui „Il Luce”.