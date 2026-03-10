Reguli pentru românii care zboară cu animale de companie. Ce documente și condiții trebuie îndeplinite

Din ce în ce mai mulți români aleg să își petreacă vacanțele alături de animalele de companie, pe care le iau cu ei inclusiv în călătoriile în străinătate. Reprezentanții companiilor aeriene spun că numărul solicitărilor pentru transportul pisicilor și câinilor la bordul aeronavelor este în creștere, mai ales în perioadele de vacanță.

Un exemplu este Patatino, o cățelușă care își însoțește stăpânul în majoritatea călătoriilor. A străbătut Grecia pe motocicletă și a ajuns în Spania cu avionul, unde a explorat orașe mari și s-a jucat pe plajele din Malaga.

Și în aeroporturi pot fi întâlniți tot mai des pasageri care călătoresc alături de animale. O femeie care se mută din Canada în România povestește că pisicile sale au devenit deja obișnuite cu zborurile lungi. „Noi venim din Canada. Am fost două săptămâni în Bulgaria, iar acum ajungem în România. De obicei sunt foarte calme în timpul zborului”, spune aceasta, pentru Știrileprotv.ro.

Creștere semnificativă a cererilor

Operatorii aerieni confirmă că interesul pentru transportul animalelor de companie este în creștere. Potrivit reprezentanților unei companii aeriene, numărul cererilor a crescut cu aproximativ 65% în 2025 față de anul anterior.

„În funcție de tipul aeronavei, se pot transporta între patru și cinci animăluțe, fiecare într-o cușcă. Primim frecvent cereri de la români care lucrează în străinătate și se relochează pentru câteva luni sau pentru perioada de vară, dar și de la cei care pleacă în vacanță cu animalele de companie”, a explicat Diana Dinu, director comercial al unei companii aeriene.

Condiții speciale pentru transport

Animalele de companie trebuie transportate în cuști speciale pe durata zborului. Cușca trebuie să fie suficient de mică pentru a încăpea sub scaunul din fața pasagerului, iar greutatea totală a animalului împreună cu transportorul nu trebuie să depășească 8 kilograme.

Dacă se încadrează în această limită, este posibil ca mai multe animale să fie transportate în aceeași cușcă. În cazul câinilor de talie mare, aceștia sunt transportați în cala avionului, în compartimente speciale prevăzute cu sisteme de fixare a cuștilor și control al temperaturii.

Medicii veterinari recomandă ca animalele să nu fie sedate puternic înainte de zbor, fiind preferată doar o sedare ușoară, dacă este necesar.

Documente și verificări medicale

Pentru a călători cu avionul în interiorul Uniunii Europene, animalele trebuie să aibă pașaport, microcip și vaccin antirabic valabil. De asemenea, cu 24–48 de ore înainte de zbor, animalul trebuie examinat de un medic veterinar, care confirmă că este clinic sănătos și apt pentru transport.

În cazul călătoriilor către țări din afara Uniunii Europene, pot fi necesare documente suplimentare, inclusiv certificate eliberate de direcțiile sanitar-veterinare.

Specialiștii recomandă proprietarilor să verifice din timp regulile din țara de destinație, deoarece unele state pot impune perioade de carantină pentru animalele de companie care intră pe teritoriul lor.