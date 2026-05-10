Duminică, 10 Mai 2026
Adevărul
Războiul din Iran ar putea duce la noi scumpiri alimentare în Europa. Experții avertizează asupra unei crize a îngrășămintelor

Deși rafturile supermarketurilor din Europa nu au fost afectate până acum de conflictul din Iran, specialiștii avertizează că efectele economice ale războiului vor începe să se vadă în următoarele luni, mai ales în sectorul alimentar. Creșterea prețurilor la gaze naturale și îngrășăminte riscă să afecteze producția agricolă din 2027, ceea ce ar putea duce la noi majorări de prețuri pentru consumatori, notează Politico

Creșterea prețurilor la gaze naturale și îngrășăminte riscă să afecteze agricultura. FOTO: Arhivă
Experții explică faptul că impactul conflictului se transmite în lanț: gazele naturale sunt folosite pentru producerea îngrășămintelor, acestea sunt esențiale pentru agricultură, iar costurile mai mari ajung în final în prețul alimentelor.

„Majoritatea produselor aflate acum în magazine au fost realizate cu resurse cumpărate înainte de escaladarea conflictului”, a explicat David Laborde, coordonator al diviziei de economie agroalimentară din cadrul Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură.

Prețurile la gaze și îngrășăminte au crescut puternic

Europa produce îngrășăminte pe bază de azot, însă depinde de importurile de gaze naturale. Tensiunile din zona Golfului Persic și blocajele comerciale au dus la scumpiri importante după închiderea Strâmtorii Ormuz.

Potrivit datelor citate de Politico, prețurile la gaze naturale au crescut cu aproape 60%, iar cele ale îngrășămintelor cu până la 50%.

Economiștii estimează că europenii vor resimți mai întâi scumpirea combustibilului, spre finalul verii, iar efectele asupra agriculturii și alimentelor vor deveni vizibile mai târziu.

Fermierii reduc consumul de îngrășăminte

În acest an, mulți fermieri europeni au reușit să evite problemele majore deoarece aveau deja stocuri de îngrășăminte cumpărate înainte de izbucnirea conflictului. Totuși, situația pentru următorul sezon agricol este considerată mult mai dificilă.

Unii agricultori au început deja să reducă utilizarea îngrășămintelor sau aleg culturi care necesită cantități mai mici de azot. Specialiștii avertizează însă că aceste măsuri ar putea duce la recolte mai slabe în 2027 și, implicit, la noi scumpiri pentru consumatori.

În Irlanda, unde agricultura depinde masiv de îngrășăminte importate, fermierii sunt deja afectați de creșterea costurilor. Probleme similare sunt raportate și în Suedia, unde organizațiile agricole susțin că războiul din Iran a redus semnificativ profiturile fermierilor.

Europa încearcă să reducă dependența de importuri

Comisia Europeană pregătește un plan privind îngrășămintele, care ar urma să includă măsuri pentru stimularea producției interne și reducerea dependenței de importuri.

Planul se bazează pe mai multe direcții, printre care dezvoltarea producției europene, utilizarea alternativelor cu emisii reduse de carbon și sprijinirea fermierilor pentru reducerea consumului de îngrășăminte.

Specialiștii avertizează, însă, că efectele unor astfel de măsuri nu vor apărea rapid. Construirea unei fabrici noi de îngrășăminte poate dura între trei și patru ani, iar producția europeană este deja sub nivelul din 2019.

ONU avertizează asupra riscului unei crize alimentare globale

Programul Alimentar Mondial estimează că încă 45 de milioane de oameni ar putea ajunge în situații grave de insecuritate alimentară dacă războiul din Iran va continua și în a doua jumătate a anului.

În paralel, și alte probleme amplifică presiunea asupra agriculturii mondiale. China a restricționat exporturile unor tipuri de îngrășăminte, iar specialiștii avertizează că un posibil fenomen El Niño puternic ar putea afecta suplimentar producția agricolă globală.

Experții spun că nu este vorba despre un șoc imediat, precum cel provocat de războiul din Ucraina, ci despre o criză care se dezvoltă lent, dar ale cărei efecte ar putea deveni vizibile în următorii ani.

