Răsturnare de situație în cazul accidentului aviatic din Milano: familia magnatului Dan Petrescu contestă clasarea dosarului și prezintă noi dovezi

Răsturnare de situație în ancheta privind accidentul aviatic produs în octombrie 2021 la Milano, în care și-a pierdut viața magnatul român Dan Petrescu. Familia omului de afaceri contestă decizia procurorilor italieni de a clasa dosarul și depune noi dovezi, inclusiv un raport întocmit de opt experți internaționali, printre care se află și foști specialiști NASA.

Potrivit documentului transmis procurorilor, aeronava ar fi avut defecțiuni tehnice grave. Cea mai importantă problemă ar fi vizat sistemul de direcție, care – susțin experții – ar fi rămas blocat în poziția de decolare. Raportul arată și că aceste defecțiuni ar fi fost semnalate încă din 2019, însă compania proprietară a aeronavei nu le-ar fi remediat.

Situația este complicată și de faptul că anchetatorii nu s-au putut folosi de cutia neagră, deoarece compania aeriană nu ar fi actualizat software-ul necesar pentru descărcarea datelor, mai susțin specialiștii.

Procurorii italieni au analizat inițial ipoteza unei erori de pilotaj, concluzionând că Dan Petrescu ar fi comis mai multe greșeli care au dus la prăbușirea aeronavei. Familia contrazice însă această versiune și susține că problemele tehnice ignorate de operatorul aeronavei ar fi determinat tragedia.

Accidentul aviatic a avut loc în octombrie 2021, când avionul pilotat de Dan Petrescu a decolat de pe aeroportul Linate, din apropiere de Milano. La bord se aflau mai mulți membri ai familiei sale, prieteni și parteneri de afaceri, dar și un copil de un an. Toți cei opt pasageri au murit în urma impactului. Dan Petrescu, cu o avere estimată la 3 miliarde de euro, avea afaceri în domeniul imobiliar și comerț.