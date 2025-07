Expertul antidrog, Cătălin Țone, susține că rapperul american Destroy Lonely ar trebui reținut și anchetat pentru tentativă de omor, după ce un adolescent de 15 ani a ajuns la Terapie Intensivă pentru că a fost încurajat (și împins, potrivit victimei) de artist să sară de pe scena festivalului „Beach, please!”. „Am crezut că mor”, a mărturisit copilul de pe patul de spital.

„M-a prins pe un capăt de spenă, undeva în margine. El tot m-a îndrumat să sar, eu m-am dat în spate i-am spus clar că nu vreau. Şi la un moment dat, mă ia de hanorac şi mă tot împinge cumva. Când am căzut, am crezut că mor. Nu am mai avut aer, am rămas fără aer. Şi nu ştiu. Am crezut că dacă nu o să primesc ajutor aici vor fi ultimele clipe”, a povestit tânărul. (video: Facebook/ Cătălin Țone)

Băiatul de 15 ani are o contuzie pulmonară, o leziune pe ficat şi la unul dintre rinichi, dar și răni la umăr și picior. El va avea nevoie de mai multe săptămâni de recuperare.

Tentativă de omor

„Consider că se impune anchetarea și chiar reținerea lui Destroy Lonely, pe numele real, Bobby Wardell Sandimanie III, pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la infracțiunea de omor, prevăzută de art, 32 alin. (1), raportat la art. 188 alin. (1) din Codul penal constând în accea că l-a împins pe adolescent de pe scenă și acesta este în stare gravă la ATI. Este certă determinarea individului de a-l convinge pe adolescent să sară apoi, când acesta nu se conformează, îl apucă de hanorac și îl împinge clar cu mâna stângă în zona spatelui. Relevant în cauză este certificatul medico-legal prin care trebuie să se constate dacă i-a fost pusă viața în pericol .Și dacă nu e 188, poate fi 193 sau 194, CP”, este de părere expertul antidrog Cătălin Țone.

Mama tânărului, care a fost prezentă alături de fiul ei la festival, e hotărâtă să depună plângere împotriva artistului american.

Amintim că băiatul de 15 ani a ajuns pe scenă după ce a anunțat că vrea să fie alături de unul dintre artiştii săi preferaţi, Destroy Lonely. Rapperul american i-a îndeplinit dorinţa. La final, l-a îndemnat să coboare direct de pe scenă.

„Tu o să sari! Am nevoie de tine să sari înapoi între fani! Eşti pregătit?", l-a întreabat Destroy Lonely, iar ulterior l-a împins, potrivit victimei.

Organizatorii au anunţat că nu vor mai colabora pe viitor cu Destroy Lonely.

„Sperăm să se recupereze cât mai repede și ne pare foarte rău că i s-a întâmplat așa ceva. Am încercat să luăm legătura cu el și cu părinții lui, vrem să îi sprijinim cu orice au nevoie. Condamnăm gestul lui Destroy Lonely și credem că a fost iresponsabil ce a făcut, cu atât mai mult cu cât are mulți ani de experiență și multe concerte și ar trebui să aibă un alt comportament. Nu dorim să mai colaborăm vreodată cu acest artist”, a spus Selly.