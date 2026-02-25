Procurorul care a trimis un om nevinovat 12 ani la închisoare în dosarul Țundrea a murit. A fost considerată una dintre cele mai mari erori judiciare din România

Ion Diaconescu, procurorul din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj, care a instrumentat dosarul Marcel Țundrea, a încetat din viață la vârsta de 76 de ani. Acesta a murit la Spitalul din Novaci, localitatea în care locuia după pensionare.

Fostul magistrat a fost preluat de ambulanță de la domiciliu în cursul dimineții. Cadrele medicale au efectuat manevre de resuscitare atât în timpul transportului, cât și la sosirea la unitatea spitalicească, însă, fără rezultat. Medicii au declarat decesul, iar trupul neînsuflețit a fost depus la capela din Novaci, scrie presa locală

Dosarul Țundrea, considerat una dintre cele mai grave erori judiciare din România

Numele lui Ion Diaconescu este strâns legat de cazul Marcel Țundrea, considerat una dintre cele mai grave erori judiciare din România.

În vara anului 1992, o fată de 13 ani din localitatea Pojogeni, județul Gorj, a fost găsită moartă pe malul unui pârâu. Ancheta a fost coordonată de procurorul Ion Diaconescu, iar principalul suspect a fost vecinul victimei, Marcel Țundrea. Acesta a fost arestat, trimis în judecată și condamnat definitiv la 24 de ani de închisoare pentru viol și omor.

Din penitenciar, Țundrea a susținut constant că este nevinovat și a solicitat efectuarea unei expertize ADN, procedură posibilă oficial în România după anul 2002. Ulterior, în urma reanalizării probelor biologice păstrate în dosar, s-a stabilit că profilul genetic nu îi aparținea lui.

În 2004, după 12 ani petrecuți în detenție, Marcel Țundrea a fost pus în libertate. Profilul ADN a corespuns ulterior unui alt localnic, care a fost trimis în judecată și condamnat la 25 de ani de închisoare.

În 2005, Ion Diaconescu a fost retrogradat din cadrul Secției Criminalistică a Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj și nu a mai instrumentat dosare penale complexe. Și-a continuat activitatea în sistem până la pensionare, beneficiind ulterior de pensie de magistrat.

Cazul Țundrea a generat ample dezbateri în spațiul public privind responsabilitatea magistraților și limitele probatoriului existent la începutul anilor ’90.