Video Val de reacții după ce mii de albine s-au așezat pe o mașină, blocând accesul la o bancă, în Alexandria: „Dacă și ele trag la BMW...”

Un roi de albine a provocat agitație în Alexandria, după ce mii de insecte s-au așezat pe un autoturism parcat în apropierea unei clinici medicale și a unei bănci, blocând temporar accesul în zonă. Incidentul neobișnuit a generat un val de reacții în mediul online.

Potrivit martorilor, roiul s-a adunat inițial pe mașina aflată în parcare, după care s-a extins pe zonele din jur, inclusiv pe fațada clădirilor. Din cauza numărului mare de insecte, mai multe persoane au apelat numărul de urgență 112.

Astfel, la fața locului au intervenit echipaje de pompieri, iar autoritățile locale au solicitat sprijinul unui apicultor pentru capturarea și relocarea roiului.

Zona a fost delimitată temporar, iar accesul pietonal a fost restricționat până la încheierea intervenției.

Imaginile au stârnit numeroase comentarii pe rețelele sociale, de la ironii la observații despre intervenția autorităților.

„Semn bun! În Alexandria va curge miere. Mai avem de făcut rost de lapte și va fi lapte și miere la noi. Invidioșilor! Astăzi, 18 mai, un roi de albine a poposit în Alexandria. Acestea s-au așezat pe un autoturism și pe fațada unei clinici medicale. Nu fiți răi! Albinele trag la miere. La ce vă gândeați voi... e cu muște... Nu mai suntem cel mai sărac județ. Avem albine. Sâc!”, a scris cântărețul de muzică populară Florin Vasilică, pe Facebook.

„Pare, mai degrabă, o știre despre marca autoturismului pe care s-a așezat roiul de albine și mai puțin despre a informa trecătorii din proximitatea zonei respective”, a adăugat altcineva

„Dacă și la albine le place BMW, de ce nu au venit la Dacia Logan?”, a scris altă persoană.

„În Spania au anunțat acum câteva zile la televizor că o să avem o invazie de albine și uite că s-a întâmplat în România”, a spus altcineva.

„Unii ar spune că este un coteț, însă albinele au ales să îl facă stup”, a comentat altă persoană.

„Un apicultor vine, ia roiul și formează un stup. Așa se procedează. Zici că a venit drona, nici atunci nu este atâta agitație”, a spus alt internaut.

„A început să curgă miere, mai târziu va curge și lapte. Semne bune în Alexandria!”, a scris alt utilizator.

„Dacă albinele trag la BMW e un semn… adevărată mașină”, a adăugat altcineva.

Apariția acestui roi de albine este un fenomen natural temporar, de regulă provocat de o matcă rătăcită.