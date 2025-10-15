Primăria Sectorului 1 a cumpărat cu 1,7 milioane de euro Casa Petrescu. Ce destinație va avea

Primăria Sectorului 1 a cumpărat cu 1,7 milioane de euro Casa negustorului Dimitrie Petrescu, o clădire istorică situată pe Calea Griviței, care a fost construită în urmă cu 130 de ani.

Filiala din România a Sotheby’s International Realty a anunțat miercuri finalizarea procedurilor de tranzacționare pentru Casa negustorului Dimitrie Petrescu, o proprietate de patrimoniu situată pe Calea Griviței nr. 115, achiziționată în baza dreptului de preemțiune de către Consiliul Local al Sectorului 1 pentru a fi transformată într-un centru educațional și cultural dedicat comunității.

Construită în 1895 de negustorul Dimitrie Petrescu, clădirea reprezintă un reper arhitectural al Bucureștiului de sfârșit de secol XIX. Cu o suprafață de teren de 682 mp și o suprafață construită desfășurată de 1.656 mp, proprietatea are un preț de achiziție de 1,7 milioane de euro, evaluarea de piață depășind 2,1 milioane de euro, conform standardelor Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR). De-a lungul timpului, clădirea a găzduit diferite activități comerciale, iar în perioada comunistă aici au funcționat o alimentară și o circă financiară. În anul 2021, clădirea a fost redobândită de moștenitorii proprietarilor inițiali, conform prevederilor Legii 10/2001.

La exterior, Casa Petrescu își păstrează elementele arhitecturale originale și detaliile decorative care înnobilează frontoanele ferestrelor. În interior, încăperile cu tavane înalte decorate cu rozete, frize și cornișe florale, evocă atmosfera boemă a seratelor muzicale de altădată, când casa găzduia personalități ale lumii bune a Capitalei.

Proprietatea beneficiază în prezent de un proiect de arhitectură pentru restaurarea fațadei, reamenajare interioară și transformarea podului în mansardă.

Această vânzare marchează o nouă etapă în procesul de revitalizare și protejare a patrimoniului arhitectural bucureștean, o direcție importantă pentru piața imobiliară de proprietăți istorice.

Tranzacția Casei Petrescu confirmă interesul pentru proprietățile istorice din București, nu doar ca investiții, ci și ca repere culturale care pot fi reintegrate în viața comunității.