Nicuşor Dan: PUZ-ul Sectorului 1, anulat definitiv în instanță

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a anunţat luni, într-o postare pe Facebook, decizia Curţii de Apel Bucureşti de a anula definitiv avizul de mediu pentru Planul Urbanistic Zonal al Sectorului 1, acţiunea fiind iniţiată în 2019 de Fundaţia Eco-Civica şi de Asociaţia Salvaţi Bucureştiul.

„Curtea de Apel Bucureşti a anulat definitiv avizul de mediu pentru proiectul PUZ Sector 1. Acţiunea a fost iniţiată în 2019 de Fundaţia Eco-Civica şi de Asociaţia Salvaţi Bucureştiul, al cărei vicepreşedinte eram la vremea respectivă”, spune primarul, precizând că „cele şase PUZ-uri de sector prevedeau dispariţia a 600 hectare de spaţiu verde, constituind una dintre cele mai nocive decizii ale administraţiei PSD. În acest moment sunt anulate definitiv patru din cele şase PUZ-uri de sector, celelalte două fiind suspendate de instanţă”, spune primarul Capitalei.

Nicuşor Dan anunţă că Planul Urbanistic General al Capitalei (PUG) a intrat „în linie dreaptă” şi că a plasat prima notă de comandă care prevede colectarea datelor existente şi actualizarea lor.

„În următoarea perioadă vom solicita tuturor instituţiilor cu atribuţii în domeniu, precum primăriile de sector, ministere, INS, date la zi despre reţeaua de apă şi canalizare, telecomunicaţii, gaze, densitate populaţie etc. pentru elaborarea unui document care să reflecte realitatea din teren. De la începutul anului, când am semnat împreună cu rectorul şi prorectorul Universităţii de Arhitectură 'Ion Mincu' actul adiţional pentru realizarea PUG, săptămâna aceasta a avut deja loc o primă şedinţă de lucru foarte bună, la care au participat specialiştii Direcţiei de Urbanism şi reprezentanţi ai Universităţii de Arhitectură «Ion Mincu»”, a scris Nicuşor Dan.

În mai 2020, Nicuşor Dan, deputat independent la vremea respectivă, anunţa că Tribunalul Bucureşti a suspendat avizul de mediu pentru PUZ Sector 1.

"Tribunalul Bucureşti a suspendat astăzi avizul de mediu pentru PUZ Sector 1, prin care deveneau construibile părţi din Parcul Herăstrău, din Pădurea Băneasa şi alte spaţii verzi din Sectorul 1. (...) Este procesul cu nr. 169 câştigat de Asociaţia Salvaţi Bucureştiul pe litigii de mediu, construcţii şi protejarea patrimoniului", anunţa atunci Nicuşor Dan.

Asociaţia Salvaţi Bucureştiul preciza la momentul respectiv că dosarul a fost iniţiat de către trei asociaţii din Sectorul 1, iar Salvaţi Bucureştiul şi Fundaţia Eco-Civica au intrat ca intervenienţi principali. Printre motivele invocate s-au numărat: încălcarea Legii mediului 195/2005 întrucât numeroase spaţii verzi au fost încadrate ca zone construibile; încălcarea Legii apelor 107/1996 întrucât zonele de protecţie a malurilor lacurilor au devenit şi ele construibile; nefundamentarea corectă a avizului de mediu, întrucât planşele PUZ-ului "nu prevedeau clar şi concludent ce modificări se fac, deci nu putea fi evaluat corect nici impactul de mediu".

În februarie 2021, Consiliul General al Capitalei a suspendat PUZ-urile coordonatoare pentru Sectoarele 2, 3, 4, 5 şi 6.

Un an mai târziu, în februarie 2022, Nicuşor Dan anunţa că Tribunalul Bucureşti a suspendat Planurile Urbanistice Zonale coordonatoare ale Sectoarelor 2, 4 şi 5.

"Tribunalul Bucureşti a suspendat PUZ-urile Sectoarelor 2, 4 şi 5. Sunt PUZ-urile de sector care nu au fost anulate definitiv de instanţă. Reamintesc că anterior Curtea de Apel a anulat definitiv PUZ Sector 3 şi PUZ Sector 6. (...) De ani de zile, dezvoltarea urbană a Bucureştiului a fost victima unor dezvoltări speculative. Am pierdut sute de hectare de spaţii verzi, am avut sute de exemple de blocuri între case. Din cauza asta am avut o densificare exagerată în Bucureşti şi o scădere a calităţii de locuire. Din cauza asta am avut puţini investitori serioşi la Bucureşti - tocmai din cauza instabilităţii juridice în ceea ce priveşte urbanismul", afirma edilul general.