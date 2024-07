Prima soluție prin care a fost stabilită în instanță culpa medicală a dr. Gheorghe Burnei a fost obținută de societatea de avocatură JGV și Asociații

Societatea de avocatură JGV și Asociații a obținut prima soluție care confirmă malpraxisul medical săvârșit de dr. Gheorghe Burnei, după 5 ani de când Hamed Amira Camelia a devenit clienta societății.

La începutul anului 2018, Hamed Amira Camelia a devenit clienta societății, moment de la care a fost reprezentată atât în dosarul civil, înregistrat la Judecătoria Sectorului 4 București, cât și în dosarul penal, instrumentat de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

Încă de la început acest dosar a reprezentat o provocare pentru societatea de avocatură atât din punct de vedere medical, cât și din punct de vedere juridic și uman, dar eforturile echipei de avocați au condus către prima soluție care confirmă malpraxisul medical săvârșit de dr. Gheorghe Burnei.

“Din momentul în care am cunoscut-o pe Amira și pe mama acesteia, am fost direct afectați de povestea acestora și ne-am hotărât atât ca avocați, cât și ca ființe umane care gândim și simțim, să ne angajăm într-o luptă juridică despre care știam că va fi extrem de dificilă. Nu putem să nu recunoaștem că dificultatea și dramatismul ne-au ambiționat și mai mult”, a spus Ioana Culachi, Managing Associate în cadrul JGV.

Prezentarea faptelor privind situația Amirei

Încă de la o vârstă fragedă, aproximativ 1 an, Amira a fost supusă unor intervenții chirurgicale și tratamente medicale extrem de chinuitoare și nedrepte. Acestea au fost aplicate de către medicul Gheorghe Burnei fără a avea o indicație terapeutică adecvată, pentru diagnosticul inițial, luxație congenitală doar la nivelul șoldului stâng. În ciuda suferințelor grele și multiplelor complicații, tratamentele aplicate nu au avut efectul scontat și, din contră, au condus la o serie de afecțiuni grave și ireversibile.

În perioada cât s-a aflat sub tratamentul și supravegherea dr. Burnei, s-au înregistrat minim 17 greșeli de tehnică operatorie și erori de tratament, așa cum a reieșit din prima expertiză medico-legală efectuată la începutul anului 2017 în Germania.

Operațiile și procedurile medicale aplicate Amirei au fost de o severitate extremă, incluzând montarea unor fixatoare, intervenții chirurgicale repetate și complicații grave. Mama ei a fost martora suferințelor fetei sale, luptând alături de ea pentru a face față durerilor fizice și psihice.

Toate acestea au fost făcute în ciuda lipsei de justificare medicală și a consecințelor grave asupra stării de sănătate a Amirei.

În prezent, pacienta suferă de o patologie severă ce afectează atât sfera ortopedică, cât și cea neurologică, având repercusiuni asupra întregii coloane vertebrale, bazinului și membrelor inferioare. Funcția locomotorie este grav afectată, iar afecțiunile neurologice sunt de asemenea grave și și au un caracter ireversibil. Chiar și în absența tratamentului, starea sa morfo-funcțională ar fi fost mult mai bună decât cea actuală. Amira prezintă sechele ireversibile ale intervențiilor chirurgicale suferite, sechele care sunt încadrate în noțiunea de infirmitate.

Efectele intervențiilor chirurgicale

Toate intervențiile chirurgicale efectuate nu au făcut altceva decât să agraveze disfuncționalitățile morfo-funcționale care au urmat primei intervenții chirurgicale. Efectul acestora este starea actuală în care se află, fiind încadrată în gradul I de handicap.

Ca urmare a tratamentului aplicat, Amira nu mai poate folosi genunchiul stâng și folosește carje cu sprijin pe antebrat pentru distanțe scurte, distanțele mai mari pot fi parcurse doar în scaun cu rotile.

Handicapul îi controlează viața cotidiană și îi provoacă limitări, cu consecințe ce au privat-o de o mare parte din ceea ce înseamnă umanitatea, respectiv ce ar fi însemnat feminitatea. A fost privată de oportunitatea de a merge la școală, de a face cumpărături sau de a se bucura de hobby-uri precum plimbările în natură sau dansul.

Aportul adus de societatea de avocatură JGV și Asociații în această cauză

Părțile adverse, medicul Burnei Gheorghe, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “M. S. Curie”, societățile de asigurare și Ministerul Sănătății, au ridicat numeroase excepții procesuale și procedurale, pentru combaterea cărora societatea de avocatură JGV și Asociații s-a pregătit temeinic și a răspuns de natură să asigure asistența juridică necesară.

A fost solicitată suspendarea judecății cauzei în multe rânduri până la finalizarea dosarului penal și societatea de avocatură s-a opus de fiecare dată, solicitând și prezentând instanței argumente convingătoare pentru continuarea judecății. În plus, a depus la dosarul cauzei rapoarte de expertiză psihologică, referate ale medicului psihiatric și recomandările acestora, pentru a fi avute în vedere la dimensionarea prejudiciului psihologic.

Deși echipa de avocați JGV solicitat efectuarea unei expertize medico-legale pentru care a propus obiective pertinente, de natură să lămurească cauza, răspunsurile oferite de către INML “Mina Minovici” nu au fost clare, drept pentru care au fost formulate multiple obiecțiuni, fiind necesar ca în cauză să se efectueze încă 2 suplimente la Raportul de expertiză medico-legală inițial.

De asemenea, a fost solicitat de 2 ori Comisiei Superioare Medico Legale din cadrul INML să formuleze concluzii proprii. Toate aceste demersuri au durat peste 5 ani de zile, la finalul cărora echipa de avocați JGV a obținut prima soluție care confirmă malpraxisul medical săvârșit în cazul Burnei.

“Dincolo de relevanța majoră pentru jurisprudența sistemului nostru de drept, în care rareori acțiunile în răspundere civilă delictuală se concretizează în sentințe de admitere a unor acțiuni în malpraxis medical, considerăm că această primă veste bună este o alinare infimă pentru Amira și suferințele ei și o confirmare tardivă a unui demers pe care ar trebui să-l facă toți cei care se simt pe bună dreptate victime ale unor acte medicale eronate și fără o justificare necesară într-un sistem medical sănătos.

Pe lângă provocările și dificultățile unui dosar cu o componentă medicală complicată, la care s-au adăugat procedurile îndelungate pentru obținerea expertizelor medico-legale și a opinii de specialitate, această cauză reprezintă o luptă, nu neapărat pentru un om sau o familie, cum este cea a Amirei, ci o luptă pentru umanitate, sau, mai bine zis, pentru reinstaurarea ideii de umanitate, într-o lume care, până în acest moment, a fost pentru Amira, strâmbă, chinuitoare și nedreaptă.

De-a lungul anilor și a multitudinii de termene în care ne-am prezentat împreună în fața instanței, am creat o legătură puternică atât cu Amira cât și cu mama acesteia. Am fost și mă simt onorată să fiu avocata Amirei și am încredere că miile de ore pe care le-am dedicat pregătirii acestui dosar reprezintă aportul meu în lupta pentru a obține dreptate, justiție și sens, acolo unde, până în acest moment, au lipsit cu desăvârșire”, a spus Ioana Culachi, Managing Associate în cadrul JGV.

Despre JGV și Asociații

Cu o echipă de peste 40 de avocați, JGV și Asociații are cel mai consistent istoric de soluții juridice și financiare favorabile. Și-a consolidat poziția de lider în aria de practică personal injury, inclusiv integrarea în cercul de parteneri din restul Europei care se ocupă cu astfel de cazuri.

Echipa JGV s-a implicat în unele dintre cele mai ample cazuri de malpraxis medical din România, cât în rezolvarea celor mai complexe evenimente rutiere întâmplate în România, dar și pe teritoriul altor state, evenimente la locul de muncă care au fost soluționate cu despăgubiri importante pentru client.

Prin soluționarea cazurilor de malpraxis, întreaga echipă JGV contribuie la dezvoltarea și perfecționarea domeniului medical, nu doar la rezolvarea cauzelor civile sau penale.