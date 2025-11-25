Trump: „Suntem foarte aproape de un acord cu Ucraina”. Mesaj optimist de la Casa Albă privind finalizarea planului de pace

Președintele american Donald Trump a declarat marți, 25 noiembrie, că negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina sunt „aproape de finalizare”.

Discursul a avut loc în Grădina Trandafirilor a Casei Albe, cu ocazia tradiționalei ceremonii de grațiere a curcanului.

„Nu este ușor, dar cred că vom ajunge acolo. Cred că suntem foarte aproape de un acord cu Ucraina. Facem progrese și vom afla curând rezultatul”, a spus Trump, potrvit skynews.

Zelenski: Ucraina pregătită să avanseze cu acordul de pace

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensko, a declarat că țara sa este pregătită să meargă mai departe cu cadrul acordului de pace propus de SUA, subliniind că orice decizie de securitate privind Europa trebuie luată împreună cu liderii europeni.

El a precizat că este pregătit să discute punctele sensibile ale acordului cu Trump, dar că liderii europeni ar trebui să participe la întâlnire, iar Europa trebuie să elaboreze un cadru realist pentru desfășurarea unei „forțe de reasigurare” în Ucraina.

Zelenski a mai adăugat că aliații Kievului trebuie să continue să sprijine Ucraina, atâta timp cât Rusia nu arată disponibilitate să oprească invazia.

Secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, conduce discuțiile cu oficialii ruși, conform unor surse citate de NBC News.

Oficialii americani se declară optimiști în privința următorului pas al negocierilor.

Ucraina și-a exprimat deja acordul de a semna planul de pace revizuit, însă Rusia nu a oferit încă un răspuns oficial. Driscoll a fost cel care a prezentat, săptămâna trecută la Kiev, planul de pace inițial, cu 28 de puncte.