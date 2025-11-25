search
Marți, 25 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Trump: „Suntem foarte aproape de un acord cu Ucraina”. Mesaj optimist de la Casa Albă privind finalizarea planului de pace

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Președintele american Donald Trump a declarat marți, 25 noiembrie, că negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina sunt „aproape de finalizare”.

Donald Trump FOTO: EPA EFE
Donald Trump FOTO: EPA EFE

Discursul a avut loc în Grădina Trandafirilor a Casei Albe, cu ocazia tradiționalei ceremonii de grațiere a curcanului.

„Nu este ușor, dar cred că vom ajunge acolo. Cred că suntem foarte aproape de un acord cu Ucraina. Facem progrese  și vom afla curând rezultatul”, a spus Trump, potrvit skynews.

Zelenski: Ucraina pregătită să avanseze cu acordul de pace

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensko, a declarat că țara sa este pregătită să meargă mai departe cu cadrul acordului de pace propus de SUA, subliniind că orice decizie de securitate privind Europa trebuie luată împreună cu liderii europeni.

El a precizat că este pregătit să discute punctele sensibile ale acordului cu Trump, dar că liderii europeni ar trebui să participe la întâlnire, iar Europa trebuie să elaboreze un cadru realist pentru desfășurarea unei „forțe de reasigurare” în Ucraina.

Zelenski a mai adăugat că aliații Kievului trebuie să continue să sprijine Ucraina, atâta timp cât Rusia nu arată disponibilitate să oprească invazia.

Secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, conduce discuțiile cu oficialii ruși, conform unor surse citate de NBC News.

Oficialii americani se declară optimiști în privința următorului pas al negocierilor.

Ucraina și-a exprimat deja acordul de a semna planul de pace revizuit, însă Rusia nu a oferit încă un răspuns oficial. Driscoll a fost cel care a prezentat, săptămâna trecută la Kiev, planul de pace inițial, cu 28 de puncte.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Trădează-ți patria!”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale Rusiei
digi24.ro
image
Primarul care apare în ipostaze intime cu o angajată, în biroul său, e vizat de acuzații grave. Femeia a intrat în concediu
stirileprotv.ro
image
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit, pentru a transforma 8 + 16 = 10 într-o egalitate corectă
gandul.ro
image
Un ONG cere Academiei Române schimbarea definiției pentru „femeie” din DEX. Motivul care stă la baza acestei cereri
mediafax.ro
image
Unde a fost surprinsă Simona Halep. Fostul numărul 1 mondial din tenis nu s-a uitat la bani pentru noua achiziție
fanatik.ro
image
Daniel Băluță, interviu integral la 55 de întrebări – powered by Libertatea: „Promit că până în 2032 calitatea vieții în București va crește și costul vieții de zi cu zi va scădea”
libertatea.ro
image
Spionii lui Putin susțin că Londra va distruge planul de pace al lui Trump cu dovezi că acesta a colaborat cu FSB sau KGB
digi24.ro
image
A fugit de războiul din Ucraina și a reușit imposibilul în sportul sacru al Japoniei » L-a învins pe legendarul Hoshoryu, imaginile sunt de Hollywood
gsp.ro
image
E unul dintre cei mai căutați oameni din lume! FBI oferă o recompensă de 15.000.000 $
digisport.ro
image
Permis B fără examen? Senatul aprobă modificările cerute de Nicușor Dan - reguli noi pentru șoferi
stiripesurse.ro
image
Moartea bizară a unei cântărețe de 22 de ani, cu o carieră în plină ascensiune. Se afla într-o mașină parcată când s-a întâmplat 
antena3.ro
image
Explozie într-un bloc din Buftea: 4 victime. Există risc de prăbuşire
observatornews.ro
image
Maria, o artistă de doar 22 de ani, a fost împușcată MORTAL într-o parcare. Familia și fanii sunt în stare de șoc! 😢
cancan.ro
image
Alexandra Duckadam a izbucnit în lacrimi. Ce a doborât-o pe soția lui Helmut Duckadam
prosport.ro
image
Cum îţi dai seama că bijuteriile sunt din argint: metoda care nu dă greş niciodată
playtech.ro
image
Orașul unde Cristina Neagu se relaxează după retragerea din handbal. Ce destinație a ales fosta sportivă
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
După 12 ani, a făcut anunțul despre Michael Schumacher: ”Am vorbit cu cineva foarte, foarte apropiat de el”
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul lovește puternic instituțiile de forță ale statului: Nu mai rentează cumulul pensiei cu salariul/ Transferurile devin aproape imposibile
stiripesurse.ro
image
Breaking News | Deflagrație puternică la un bloc din Buftea, soldată cu 4 victime. Clădirea riscă să se prăbușească
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
Al 13-lea salariu. Cine sunt românii care primesc o leafă în plus în decembrie 2025
romaniatv.net
image
Cele mai bune oferte la energie electrică. Analiză comparativă pentru București
mediaflux.ro
image
Noul iubit al Emmei Răducanu? Englezii au aflat cine este bărbatul care a ieșit din apartamentul sportivei
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Cum a descoperit un tânăr de 32 de ani cancerul la gură după simptome aparent banale
actualitate.net
image
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt moldoveancă de aia aprigă”
click.ro
image
Ce pun moldovencele în făina pentru șnițele, ca să iasă delicioase la gust. Secretul pe care doar ele îl cunosc
click.ro
image
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
click.ro
Diana, William, Harry, GettyImages jpg
Regretul ascuns pe care l-a avut Prințesa Diana înainte de moartea sa! Secretul despre fiii săi, dezvăluit după 26 de ani
okmagazine.ro
DICK VAN DYKE foto Profimedia jpg
Peste câteva zile împlinește 100 de ani! Îndrăgitul actor este acum „orb, surd și țintuit la pat”
clickpentrufemei.ro
IMG 20250531 114600 jpg
Castelul Bethlen - Cel mai frumos castel renascentist din Ardeal, incendiat la filmările lui Nicolaescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Daciana Sârbu, surprinsă cu noul iubit la un restaurant din Capitală. Cine este și cu ce se ocupă tânărul care i-a cucerit inima după divorțul de Victor Ponta
image
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt moldoveancă de aia aprigă”

OK! Magazine

image
S-a făcut lumină în cazul dispariției misterioase a femeii cu care William ar fi avut o aventură. Cine a cerut să fie "eliminată"?

Click! Pentru femei

image
Peste câteva zile împlinește 100 de ani! Îndrăgitul actor este acum „orb, surd și țintuit la pat”

Click! Sănătate

image
7 greșeli comune în bucătărie, care cresc nivelul de colesterol