Prima sentință în dosarul „Cargo”. Ce au decis judecătorii în ceea ce privește folosirea numelui trupei

Tribunalul București a pronunțat o primă sentință în dosarul „Cargo”, în care familia lui Adi Bărar, fostul lider al celebrei trupe, mort în 2021, a cerut interzicerea folosirii numelui consacarat al formației, înregistrat la OSIM de către regretatul artist.

Membrii trupei Cargo pot folosi, până la o sentință contrarie, actualul nume al formației. Tribunalul București a pronunțat o primă sentință în dosarul în care familia fostului lider al Cargo Adrian Bărar i-a dat în judecată pe actualii membri ai trupei, cerându-le judecătorilor să interzică, pe calea ordonanței președințiale, până la pronunțarea unei sentințe finale în procesul de fond, folosirea mărcii Cargo de către actualii membri ai trupei.

Potrivit sentinței pronunțate de Tribunalul București, care nu este definitivă, fiica și soția lui Adi Bărar trebuie să la achite pârâților dați în judecată și cheltuieli de judecată de 9.460 de lei.

„Asta-i o ofensă la adresa lui Adrian Bărar”

Fiica lui Adi Bărar, Adriana, a declarat că sentința Tribunalului București va fi atacată cu apel.

„De când a apărut știrea (n.red. despre proces), toată lumea are impresia că noi ne-am trezit peste noapte să intentăm proces, ceea ce nu este a deloc adevărat. De mai bine de un an și jumătate am tot încercat să discutăm cu ei pe tema aceasta, însă fără succes. Între timp, ordonanța președințială a fost respinsă, însă vom face cu siguranță apel. Ei au deschis de asemenea un proces pentru anularea mărcii Cargo, înscrisă de Adrian Bărar la OSIM. Felul în care tratează ei toată situația asta e o ofensă la adresa lui Adrian Bărar”, a declarat Adriana Bărar pentru „Adevărul”.

Fiica lui Adrian Bărar a mai spus că „faptul că (n.red. membrii trupei) au promovat și organizat un concert pentru aniversarea a 20 de ani de lansarea piesei Ploaia, fără să menționeze faptul că mare parte a piesei a fost compusă de Adrian Bărar, iar versurile îi aparțin în întregime, este o lipsă de respect față de colegul lor”.

„S-a menționat o singură dată într-un interviu că Adi a venit cu textul și atât”, a mai declarat Adriana Bărar.

Managerul trupei Cargo, Cosmin Nicoară, a declarat că membrii trupei își mențin punctul de vedere, acela de a nu face comentarii publice pe subiect.

Miza procesului „Cargo”

Familia Bărar i-a dat în judecată pe foștii colegi de trupă ai lui Adi Bărar, reclamând că „actualii membri CARGO au considerat că nu au ce discuta cu familia și și-au văzut de treabă timp de aproape doi ani”.

„Familia lui Adi Bărar a încercat să stea de vorbă cu membrii trupei, însă nu s-a ajuns la niciun acord. Cu intervenția avocaților s-au făcut câtiva pași către o posibilă soluție, însă pe final nici dânșii, nici avocatul lor nu au mai răspuns la notificări. Astfel, din păcate, s-a ajuns la o astfel de situație în care familia trebuie să se lupte în instanță pentru un drept moștenit, iar primul pas este o ordonanță președințială”, a mai declarat Adriana Bărar.

Fiica fostului lider al trupei CARGO a declarat pentru „Adevărul” că ea și mama sa au încercat, pe cât posibil, să evite „o astfel de situație dureroasă”, dar nu au fost băgate în seamă. „Dacă au existat disensiuni între ei de-a lungul timpului, trebuia să le rezolve atunci, nu să se comporte așa cu noi acum”, a mai declarat Adriana Bărar.