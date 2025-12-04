search
Joi, 4 Decembrie 2025
Companii private au strâns milioane pentru a bloca Soarele ca să răcească planeta. Ce ar putea merge prost?

Publicat:

V-ar putea costa doar un dolar pentru a diminua – foarte ușor – lumina solară care ajunge pe Pământ, în încercarea de a tempera efectele schimbărilor climatice. Cel puțin aceasta este promisiunea unei start-up din California, Make Sunsets.

Contribuția financiară acoperă un experiment condus de fondatorul Luke Iseman, care lansează baloane cu dioxid de sulf în atmosferă. Dacă ajung suficient de sus în stratosferă și se sparg, particulele ar reflecta o parte din lumina solară, contribuind teoretic la răcirea globală, scrie The Washington Post.

Activitatea, deși neautorizată de vreun guvern și contestată de experți, nu încalcă legislația statului California. Ea ilustrează o practică aflată în centrul unor dezbateri intense: geoingineria solară, un concept prezent de ani buni în literatura SF, în teorii conspiraționiste și chiar într-un raport al serviciilor americane, care avertiza că o astfel de intervenție unilaterală ar putea provoca tensiuni internaționale.

O industrie privată emergentă

Make Sunsets a atras investiții de peste 1 milion de dolari și a vândut credite de „răcire” în valoare de peste 100.000 de dolari. Un competitor mult mai bine finanțat, Stardust, a obținut 75 de milioane de dolari pentru a dezvolta tehnologii geoinginerie mai sofisticate, cu promisiunea că nu le va utiliza fără mandat guvernamental.

Apariția acestor firme a reaprins discuțiile despre rolul sectorului privat în manipularea deliberată a climei globale. Susținătorii spun că start-up-urile pot avansa mai rapid decât echipele universitare, adesea blocate în birocrație. Criticii atrag atenția că o tehnologie cu efecte globale nu ar trebui lăsată în mâinile unor companii motivate de profit.

„Nu am încredere că sectorul privat ia decizii bune pentru întreaga societate”, spune Shuchi Talati, fondatoarea unei organizații care promovează deliberarea publică în privința geoingineriei solare.

Până acum, doar câteva state americane – printre care Tennessee, Louisiana și Florida – au interzis explicit astfel de practici. Agenția pentru Protecția Mediului a confirmat că investighează Make Sunsets, în timp ce zeci de alte propuneri legislative sunt în circulație în SUA.

Un drum riscant și puțin reglementat

Ideea de a reflecta lumina solară nu este nouă. Scenariile includ răspândirea de particule în stratosferă, „albirea” norilor sau chiar oglinzi orbitale. Avantajul lor ar fi costurile reduse comparativ cu tranziția globală la energie curată sau cu măsurile de eliminare a emisiilor.

Un studiu Harvard–Yale din 2018 estima că reducerea la jumătate a ritmului încălzirii globale timp de 15 ani ar costa în jur de 2,25 miliarde de dolari anual – o sumă accesibilă nu doar guvernelor, ci, în teorie, și unor miliardari dispuși să acționeze pe cont propriu.

Această perspectivă – „geoingineria individuală” – îngrijorează mediul academic. David Keith, directorul inițiativei de inginerie climatică de la Universitatea din Chicago, spune că decizii cu impact global nu pot fi lăsate unor actori privați.

Make Sunsets a eliberat aproximativ 240 de livre (aprox. 110 kg) de dioxid de sulf anul acesta – mult sub nivelul necesar pentru a influența clima globală, care s-ar măsura în milioane de tone. Dar experții avertizează că, dacă un stat decide să acționeze unilateral, ar putea avea capacitatea tehnică de a o face rapid.

Promisiuni, secrete și îndoieli

Stardust, start-up-ul israelian fondat de trei fizicieni, spune că dezvoltă o particulă reflectorizantă „sigură pentru sănătate” și o tehnologie completă de dispersie și monitorizare. Compania promite un sistem „de 1.000 de ori mai ieftin” decât alternativele existente.

Criticii sunt sceptici. Stardust a publicat puține detalii științifice, a amânat lansarea unui cod de conduită și a fost acuzată că a făcut lobby discreționar în Congresul SUA.

Conform lui David Keith, afirmația companiei că particula ar putea fi inhalată „fără riscuri” este „pur și simplu absurdă”: orice material eliberat în stratosferă va suferi reacții chimice neprevăzute.

Compania spune că își va publica rezultatele odată ce trec prin evaluare academică și că nu va lucra decât cu guverne care au reglementări solide.

Intervenții asupra climei — și un model de afaceri

Unii experți acceptă ideea că firmele private ar putea dezvolta tehnologie auxiliară – avioane specializate, senzori atmosferici, instrumente de monitorizare. Dar apar îngrijorări atunci când modelul de afaceri depinde de implementarea efectivă a geoingineriei.

„Investitorii vor un randament”, avertizează Daniele Visioni, specialist în științele atmosferei la Universitatea Cornell.

Investitorii Stardust susțin că sunt pregătiți să piardă bani dacă geoingineria nu va fi adoptată. Make Sunsets, în schimb, mizează pe expansiune și profit. Iseman spune că doar un contract semnat cu un mare centru de date ar putea transforma compania într-una profitabilă.

„Dacă vom ajunge la acel nivel sau nu, nu știu”, spune el. „Dar cineva va ajunge acolo. Însă într-un fel sau altul, duhul a ieșit din lampă.”

