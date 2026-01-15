search
Joi, 15 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Investiție de peste 144 milioane de lei în digitalizarea Administrației Fondului pentru Mediu. Diana Buzoianu: ”Date mai clare în timp real”

0
0
Publicat:

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a anunțat, joi, că Guvernul a aprobat o investiție de peste 144 de milioane de lei pentru digitalizarea Administrației Fondului pentru Mediu.

Diana Buzoianu, ministrul Mediului FOTO: Facebook
Diana Buzoianu, ministrul Mediului FOTO: Facebook

Potrivit Ministerului Mediului, proiectul „Sistem Informatic Integrat al Administrației Fondului pentru Mediu (SIIAFM)” reprezintă un demers strategic în procesul de modernizare și digitalizare a administrației publice din domeniul mediului.

„Acest proiect reprezintă un pas esențial pentru transformarea digitală a AFM și pentru modul în care va avea loc interacțiunea cu beneficiarii programelor derulate. Noul sistem informatic va permite simplificarea procedurilor, reducerea timpilor de procesare a solicitărilor și creșterea nivelului de control și trasabilitate a operațiunilor. Asta înseamnnă eficiență, transparență, predictibilitate, date mai clare în timp real, precum și acces mai facil și sigur pentru toți utilizatorii”, a declarat ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu.

Ministerul Mediului a precizat că proiectul presupune crearea unei platforme informatice integrate care va digitaliza toate fluxurile de lucru ale Administrației Fondului pentru Mediu, de la gestionarea programelor de finanțare și a contribuțiilor de mediu până la relația cu cetățenii și mediul de afaceri.

Sistemul va include componente de cloud, securitate cibernetică, interoperabilitate, analiză de date, aplicație mobilă și instrumente de suport decizional.

Valoarea totală a proiectului este de 144,8 milioane de lei, din care 131,3 milioane de lei sunt alocați investițiilor, iar 13,4 milioane de lei sunt destinați cheltuielilor cu bunuri și servicii.

Cheltuielile de investiții sunt propuse spre finanțare din fonduri externe nerambursabile, prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), a mai transmis ministerul.

Durata estimată de implementare a proiectului este de 29 de luni.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
digi24.ro
image
Lovitură neașteptată dată de SUA Republicii Moldova. Decizia luată la Washington este pe termen nelimitat
stirileprotv.ro
image
Adina Anghelescu: Cum se croșetează pe reforma Legilor Justiției la Guvern. Tare ca fularul, iute ca Personalul!
gandul.ro
image
ANM: Vreme geroasă în România: Ger, polei și precipitații mixte până pe la începutul săptămânii viitoare. Vreme deosebit de rece și ger în București
mediafax.ro
image
Mircea Lucescu, atacat subtil de Edi Iordănescu după ”marginalizările” lui Stanciu și Răzvan Marin la națională: ”Avem nevoie de lideri la baraj. Știu cum se construiește performanța”
fanatik.ro
image
Reacția dură a lui Dan Capatos, după ce Gino Iorgulescu a spus că fiul său nu are discernământ: „Nu poate fi tutorele lui Mario, că nu este capabil de așa ceva”
libertatea.ro
image
Al treilea suspect în uciderea lui Kreiner, prins în Indonezia. De cât timp era căutat Costinel Zuleam
digi24.ro
image
Mario Iorgulescu ar fi dispărut: „Nu mai poate lua nimeni legătura cu el”! Gino Iorgulescu a plecat de urgență în Italia. Primele declarații ale mamei
gsp.ro
image
Acuzații grave: ”Ne-au umilit! Ne-au lovit foarte tare”. Gino Iorgulescu, ”pus la zid”: ”Mi-a zis în față”
digisport.ro
image
Groenlanda a ales între SUA și Danemarca: Situația este „foarte gravă”
stiripesurse.ro
image
A fost dezlegat misterul fetei cu cască de la Crans-Montana, de la care a pornit totul. Cyane nu trebuia să fie acolo în noaptea fatală
antena3.ro
image
Vreţi să locuiţi într-un castel din Franţa? Visul poate deveni realitate la un preţ de apartament în Popeşti
observatornews.ro
image
Cauza morții Nicoletei Drăgușin. Boala nemiloasă de care suferea jurnalista, de fapt
cancan.ro
image
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
prosport.ro
image
Triunghiuri, vestă și trusă în 2026: ce trebuie să ai obligatoriu în mașină și cum verifici
playtech.ro
image
Ce impozite trebuie să plătească Nicușor Dan și Ilie Bolojan pe mașinile pe care le au. Mărcile preferate de liderii din fruntea statului
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Popeye” a murit. Ce a făcut pentru a avea bicepși de 73 de centimetri: ”Nu sfătuiesc pe nimeni”
digisport.ro
image
Resetarea energetică a UE: România devine cel mai mare producător de gaze din uniune / Programul a avansat mai repede decât se credea
stiripesurse.ro
image
Sofia Vicoveanca a făcut primele declarații după internare. Care este starea de sănătate a artistei: ,,Sunt la mâna medicilor”
kanald.ro
image
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
wowbiz.ro
image
Ce adorabilă! Cu cine seamănă fetița Ginei Pistol și a lui Smiley FOTO ÎN PREMIRĂ
romaniatv.net
image
Se interzic manelele în România! Primul oraș care impune măsura
mediaflux.ro
image
Mario Iorgulescu ar fi dispărut: „Nu mai poate lua nimeni legătura cu el”! Gino Iorgulescu a plecat de urgență în Italia. Primele declarații ale mamei
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Cătălin Măruță, înlocuit de Gabriela Cristea la PRO TV?
actualitate.net
image
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă
click.ro
image
Zodia care va fi protejată de Divinitate până pe 25 ianuarie. Primește o veste bună, reia legătura cu o persoană din trecut și îi apar în cale noi oportunități
click.ro
image
Oferta generoasă a Marinei Almășan pentru Măruță și Capatos: „Dacă se vor afla în impas, îi invit să...”. De ce ea n-a plecat din TVR 2: „Joci după cum îți cântă patronul!”
click.ro
Regina Elisabeta și Mihai Eminescu Casa Regală, Profimedia jpg
Întâlnirea dintre Mihai Eminescu și Regina Elisabeta s-a lăsat cu o mică dezamăgire: „Uiţi că vorbeşti cu regina României?“
okmagazine.ro
Prințesa Yasmine și Prințul moștenitor al Iranului GettyImages 83290376 jpg
Iranul îi vrea înapoi! Prințul Reza Pahlavi și superba lui soție, Prințesa Yasmine, cuplul regal din exil. Regimul ayatollahului se teme
okmagazine.ro
Gisele Bundchen sursa foto Profimedia jpg
S-a măritat cu un sărăntoc? Familia topmodelului Gisele Bündchen trage semnale de alarmă!
clickpentrufemei.ro
imperiul bizantin 02294400 webp
Cum trăiau oamenii în Imperiul Binzantin? Viața de zi cu zi despre care istoricii prea puțin vorbesc
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
image
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă

OK! Magazine

image
Iranul îi vrea înapoi! Prințul Reza Pahlavi și superba lui soție, Prințesa Yasmine, cuplul regal din exil. Regimul ayatollahului se teme

Click! Pentru femei

image
S-a măritat cu un sărăntoc? Familia topmodelului Gisele Bündchen trage semnale de alarmă!

Click! Sănătate

image
Forma feselor poate dezvălui riscul de diabet