Video Bărbat urmărit internațional de 5 ani, prins în București. Este condamnat de peste 18 ani de închisoare pentru trafic de persoane și minori

Un bărbat, urmărit internațional încă din noiembrie 2021, a fost depistat de polițiști într-un apartament din București. Acesta era condamnat definitiv la 18 ani și patru luni de închisoare pentru trafic de minori în formă continuată, trafic de persoane și constituirea unui grup infracțional organizat.

Potrivit unui comunicat transmis marți de Poliția Capitalei, în urma investigațiilor desfășurate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, s-a stabilit că bărbatul în vârstă de 39 de ani, s-ar afla la o adresă din municipiul București.

Sursa video: Poliția Capitalei

Pe numele acestuia, Tribunalul București a emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, după condamnarea definitivă pentru infracțiuni grave de trafic de persoane și exploatare a minorilor.

Polițiștii au intervenit la adresa identificată, l-au imobilizat pe bărbat și l-au condus la sediul Poliției pentru punerea în executare a mandatului.

Acesta urmează să fie încarcerat într-un penitenciar din Capitală pentru executarea pedepsei dispuse de instanță.