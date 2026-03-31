Copii folosiți de traficanți de droguri din Timișoara pentru a-și vinde marfa. Unii consumatori făceau troc cu bunuri furate

O rețea de traficanți care opera în zona Gării de Nord din Timișoara a fost destructurată în urma a 19 percheziții. Anchetatorii au descoperit că traficanții foloseau minori pentru a distribui droguri de mare risc și substanțe psihoactive.

Într-o primă cauză penală, oamenii legii au pus în aplicare 5 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul Timișoara, la persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile a avea efecte psihoactive și trafic de droguri de mare risc.

”Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, începând cu anul 2024, 6 persoane (trei femei și trei bărbați), ar fi procurat, deținut și vândut produse psihoactive, dar și droguri de mare risc, sub formă de substanță vegetală impregnate cu MDMB – INACA, MDMB - BUTINACA, 5 FLUORO - ADB și MDMB 4en – PINACA. Substanțele interzise ar fi fost comercializate preponderant, în zona Gării de Nord, din municipiul Timișoara, iar, pentru a minimiza riscul de a fi prinși, una dintre persoane (majoră), ar fi folosit pentru distribuție două persoane minore, de 15 și 13 ani”, potrivit DIICOT.

Pe parcursul cercetărilor au fost indisponibilizate aproximativ 60 de doze de produs psihoactiv vândut de persoanele în cauză cu sume între 150 și 500 de lei la o tranzacție.

În cea de-a doua cauză penală, polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi Timișoara, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, au pus în aplicare 14 mandate de percheziție domiciliară. S-au efectuat cercetări cu privire la o parte dintre persoanele cercetate în prima cauză penală, bănuite de săvârșirea infracțiunilor de furt, tăinuire și instigare la tăinuire, existând indicii că o parte dintre consumatori ar fi achiziționat drogurile în schimbul unor bunuri furate.

”Pe parcursul cercetărilor, polițiștii Inspectoratului de Poliței Județean Timiș, Secției Regionale de Poliție Transporturi Timișoara și jandarmii Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș și Grupării de Jandarmi Mobile Timișoara au efectuat 154 de depistări privind traficul de droguri și operațiuni cu substanțe cu efect psihoactiv. Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș și jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Timișoara și Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș”, anunță polițiștii.