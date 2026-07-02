Video Poliția Română, apel către șoferi: Reclamați agresivitatea în trafic! Sute de permise au fost deja suspendate

Poliția Română a publicat un videoclip prin care îi încurajează pe șoferi să folosească platforma hub.mai.gov.ro pentru a sesiza comportamentele agresive din trafic. Instituția anunță că, doar în acest an, peste 480 de conducători auto au fost sancționați și au rămas fără permis de conducere în urma imaginilor transmise de cetățeni.

Videoclipul reunește imagini surprinse de camere de bord și de supraveghere, în care șoferi sunt surprinși efectuând depășiri periculoase, slalom printre mașini, derapaje controlate și alte manevre agresive în trafic. Potrivit Poliției Române, toți conducătorii auto prezentați în înregistrări au fost sancționați contravențional.

Poliția: „Peste 480 de șoferi au fost sancționați și au rămas fără permis”

În videoclip apare un reprezentant al Poliției Române, care explică modul în care sunt analizate sesizările primite prin platforma online.

„Agresiv în trafic? Astfel de imagini ajung să fie analizate de colegii mei în urma sesizărilor transmise de voi prin intermediul platformei hub.mai.gov.ro.

Pentru toate abaterile sesizate în imaginile anterioare, conducătorii auto au fost sancționați contravențional. Doar anul acesta, peste 480 de șoferi au fost sancționați și au rămas fără permis.

Atenție, nu toate materialele încărcate pe platformă îndeplinesc condițiile necesare pentru a fi luate în considerare. Verificați cu atenție respectarea tuturor cerințelor, astfel încât sesizarea să fie validă.

Încurajăm cetățenii să folosească această metodă pentru a semnala comportamentele agresive și abaterile de la normele rutiere. Împreună construim siguranța traficului rutier”, transmite polițistul.

Platforma hub.mai.gov.ro le permite cetățenilor să transmită imagini și înregistrări video cu șoferi care încalcă regulile de circulație. Sesizările sunt analizate de polițiști, iar dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege și abaterile pot fi dovedite, conducătorii auto pot fi sancționați.