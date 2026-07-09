Pistolul Gumușay oferit de Erdogan președintelui Nicușor Dan va fi păstrat de SPP

Pistolul ceremonial primit cadou de președintele României, Nicușor Dan, din partea președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, în cadrul Summitului NATO de la Ankara, nu va rămâne în posesia personală a șefului statului. Arma va fi păstrată de Serviciul de Protecție și Pază (SPP), după parcurgerea procedurilor legale privind preluarea și evidența acestui tip de cadou.

Administrația Prezidențială a transmis că arma oferită președintelui României este un pistol Gumușay, însoțit de documentele legale de proveniență și de licența de export emisă de Ministerul Apărării Naționale al Republicii Turcia.

Arma a fost preluată de echipa de protecție a președintelui

Potrivit procedurilor aplicabile, echipa de protecție a președintelui Nicușor Dan a preluat pistolul imediat după primire pentru verificări.

Ulterior, arma a fost luată în evidență de Administrația Prezidențială, conform regulilor privind gestionarea bunurilor și cadourilor primite de șeful statului.

Administrația Prezidențială a precizat că pistolul va fi păstrat în cadrul Serviciului de Protecție și Pază, în baza unei convenții încheiate cu instituția prezidențială și cu respectarea prevederilor legale.

Cadoul oferit tuturor liderilor participanți la summit

Pistolul primit de Nicușor Dan face parte dintr-o serie de cadouri oferite de Recep Tayyip Erdogan liderilor prezenți la Summitul NATO de la Ankara.

Premierul britanic Keir Starmer a confirmat că fiecare lider a primit câte un pistol gravat cu numele său, împreună cu o cutie de muniție.

Cadoul a ridicat însă probleme juridice pentru mai mulți oficiali, deoarece legislațiile naționale limitează primirea și păstrarea unor astfel de obiecte.

Keir Starmer a declarat că nu a putut introduce arma în Regatul Unit, deoarece acest lucru ar fi fost ilegal. Premierul olandez Rob Jetten a menționat, de asemenea, că arma primită nu va fi dusă în Țările de Jos.

În cazul președintelui Consiliului European, Antonio Costa, echipa de securitate a preluat arma pentru verificări, urmând ca aceasta să fie depozitată conform procedurilor de securitate aplicabile.

Armele ceremoniale și regulile privind cadourile oficiale

Deși pistoalele oferite de Erdogan au un caracter ceremonial, valoarea și natura lor fac ca destinatarii să nu le poată păstra automat ca bunuri personale.

În cazul demnitarilor, cadourile primite în cadrul evenimentelor oficiale sunt supuse unor reguli speciale privind declararea, evidența și păstrarea lor.

Aceste proceduri urmăresc să evite situațiile în care obiecte primite în calitate oficială devin proprietate personală a unui oficial.

Summitul NATO de la Ankara

Cadoul a fost oferit în timpul Summitului NATO desfășurat la Ankara, unde liderii Alianței au discutat despre securitatea europeană, sprijinul pentru Ucraina și angajamentul față de apărarea colectivă prevăzută în Articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord.

În declarația finală a summitului, statele membre și-au reafirmat sprijinul pentru Ucraina și angajamentul față de principiul apărării reciproce.

Evenimentul a fost și ultima reuniune NATO de acest nivel la care a participat premierul britanic Keir Starmer înainte de plecarea sa din funcție, după anunțarea demisiei.