Pilotul român Adrian Rus - Sinner a murit într-un accident produs în timpul unei curse din Cehia

Pilotul român Adrian Rus – Sinner a murit sâmbătă în urma unui accident grav produs la startul unei curse din cadrul etapei Alpe Adria International Motorcycle Championship, desfășurată pe circuitul de la Brno, în Cehia.

În același incident și-a pierdut viața și un al doilea sportiv, iar organizatorii au anulat restul programului competițional din acest weekend.

Anunțul a fost făcut de Federația Română de Motociclism. Potrivit FRM, tragedia s-a produs „în cursul programului competițional de sâmbătă din cadrul Alpe Adria International Motorcycle Championship, desfășurat pe circuitul de la Brno”.

„S-a produs un grav accident la startul uneia dintre cursele clasei Superbike, în care au fost implicați doi sportivi”.

Federația precizează că, deși echipele medicale au intervenit imediat, unul dintre piloți a murit la fața locului, iar celălalt a fost transportat în stare critică la spital.

„În ciuda intervenției prompte a echipelor medicale aflate la fața locului, unul dintre piloți a decedat în urma rănilor suferite. Cel de-al doilea sportiv a fost transportat în stare critică la spital, însă, din nefericire, medicii nu au mai putut să îi salveze viața”, se arată în comunicatul Federației Române de Motociclism.

Reprezentanții FRM au confirmat că unul dintre cei doi sportivi decedați este românul Adrian Rus – Sinner.

„Din păcate, unul dintre cei doi sportivi care ne-au părăsit astăzi este Adrian Rus – Sinner”, au transmis reprezentanții Federației.

→ Imaginea 1/3: Adrian Rus Sinner FOTO Facebook

În urma accidentului, organizatorii au decis să oprească desfășurarea competiției.

„Ca urmare a acestui tragic eveniment, organizatorii au decis anularea întregului program competițional rămas din acest weekend”, se mai arată în comunicat.

Federația Europeană de Motociclism (FIM Europe), promotorul competiției, Alpe Adria Motorcycle Union, AAcademy, precum și Federația Română de Motociclism, Balkan Motorcycling Union și Autodrom Brno, au transmis condoleanțe familiilor și apropiaților celor doi sportivi.

„Din respect pentru familiile îndoliate, nu vor fi oferite alte informații în acest moment”, au precizat reprezentanții Federației Române de Motociclism.