Titi Aur, despre un mare pericol în trafic „Nu are o atitudine corectă, este egal cu cel care merge fără centură!“

Fostul pilot de raliuri Titi Aur a vorbit despre pericolul pe care îl reprezintă pe șosele mașinile cu volan pe partea dreaptă. Expertul în conducere defensivă a spus că, de fapt, șoferii sunt cea mai mare problemă.

Din punctul său de vedere, cei care conduc astfel de mașini, pe lângă faptul că un astfel de autoturism are dezavantajul lipsei de vizibilitate în faţă, creează cele mai multe probleme.

"În afară de asta( n.r: lipsa vizibilității în față), maşina cu volan pe dreapta mai are şi farurile altfel, dacă nu au fost modificate. Farul din stânga bate mai puţin, farul din dreapta mai mult, la o maşină cu volan pe stânga. La cele cu volan pe dreapta trebuie făcută schimbarea. Dar problema maşinilor cu volan pe dreapta nu e atât a maşinii, cât a şoferului, din punctul meu de vedere. Cel care utilizează o maşină cu volan pe dreapta este egal de multe ori cu cel care are numere de Bulgaria, care merge fără centură, cu atitudine din asta de "mie mi se rupe, eu păcălesc cumva sistemul". În general, vorbim de o persoană care nu are o atitudine corectă", a explicat Titi Aur în cadrul emisiunii DC Conducem de la DC News.

"E foarte bine că au fost interzise"

Acesta a precizat că la mașinile cu volan pe partea dreaptă, problemele nu sunt de natură tehnică, ci țin de partea umană.

"Când vezi o maşină cu volan pe dreapta, eu cred că problema nu e din punct de vedere tehnic, ci că te aştepţi ca cel de la volan să aibă o atitudine ciudată, să nu respecte reguli de circulaţie, să nu aibă politeţe. Nu vorbesc de maşini istorice, de maşini speciale, cum sunt cele care curăţă strada. Ci de cei care vor să păcălească sistemul. E foarte bine că au fost interzise. Nu înţeleg de ce se mai permite circulaţia celor care au rămas. În Marea Britanie, spre exemplu, nu ţi se dădea voie să înmatriculezi maşini cu volan pe stânga", a declarat Titi Aur.