Cu cine l-a înlocuit Ilary Blasi pe Francesco Totti. Vedeta TV se recăsătorește imediat după divorțul de fostul fotbalist

Punctul final al procesului de separare dintre Ilary Blasi și fostul mare fotbalist italian Francesco Totti se apropie. O audiere în instanță a fost programată pentru 22 mai, în cadrul căreia foștii soți se vor întâlni din nou față în față.

La această întâlnire, amânată de pe 21 martie, judecătorul va oficializa despărțirea oficială dintre prezentatoarea TV și fostul căpitan al formației AS Roma, punând capăt unei căsnicii care a durat aproape 20 de ani.

Detaliile financiare și problemele legate de pensia alimentară pentru copii rămân de stabilit, o hotărâre finală fiind așteptată în septembrie, dar audierea din mai reprezintă un pas crucial către închiderea acestui capitol.

Sfârșitul legal al căsătoriei deschide calea pentru planurile de viitor ale lui Ilary Blasi, pe măsură ce se apropie din ce în ce mai mult de căsătoria cu partenerul ei actual, Bastian Muller. Relația cu antreprenorul german, care a început în 2022, s-a consolidat, iar Blasi nu și-a ascuns dorința de a se recăsători imediat ce actele de divorț vor fi definitive.

Ilary și-a descris logodnicul ca pe o adevărată „valoare adăugată” în viața ei, o prezență solidă, capabilă să-i aducă siguranță și fericire în această perioadă de mare seninătate personală și profesională.

Totti și Ilary fac însă echipă pentru copiii lor. Cu doar câteva zile în urmă, au felicitat-o ​​pe a doua lor fiică, Chanel Totti, pe rețelele de socializare, după ce aceasta a câștigat recent a 13-a ediție a Pechino Express (un fel de Asia Express), alături de prietenul ei din copilărie, Filippo Laurino.

Atât Ilary (care a urmărit finala de acasă alături de Bastian), cât și Francesco și-au exprimat public mândria și bucuria față de pragul atins de tânăra de 19 ani, demonstrând cum, în ciuda tensiunilor provocate de despărțirea lor, dragostea și sprijinul pentru copii rămân intacte.