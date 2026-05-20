O angajată a Poștei, complice la jaful de aproape 10 milioane de lei, a fost reținută la un an de la spargere. Măsura dispusă în cazul său

O femeie de 46 de ani, angajată a Oficiului Poștal din Timișoara, a fost reținută de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, fiind suspectată că ar fi oferit informații esențiale autorilor jafului de aproape zece milioane de lei comis în noaptea de 30 spre 31 mai 2025.

Procurorii o acuză de complicitate la furt calificat cu consecințe deosebit de grave, iar ulterior magistrații au dispus pentru aceasta măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, potrivit News.ro.

Anchetatorii spun că femeia ar fi furnizat, în perioada aprilie–mai 2025, date care ar fi facilitat pătrunderea hoților în sediul poștal și sustragerea sumei de 9.470.000 de lei, bani destinați plății pensiilor. Polițiștii au stabilit că aceasta ar fi sprijinit gruparea, motiv pentru care a fost audiată și ulterior reținută.

În același dosar, trei bărbați au fost deja trimiși în judecată încă din august 2025. Unul dintre ei a fost prins în flagrant imediat după comiterea jafului, iar ceilalți doi au fost arestați preventiv în lunile următoare, după ce fugiseră din țară.

Procurorii au stabilit că cei trei au pătruns prin efracție în sediul Oficiului Poștal Timișoara 1, au forțat accesul în camera casieriei, au dislocat fereastra și au furat banii, împreună cu DVR-ul sistemului de supraveghere.

Ca să-și asigura scăparea, au bruiat alarma și au modificat orientarea camerelor video, folosind dispozitive puse la dispoziție de complicele care i-a transportat la locul faptei și a supravegheat zona.

După comiterea jafului, unul dintre inculpați a condus o autoutilitară cu numere false de înmatriculare, fiind depistat de polițiști pe strada Anton Seiller.

„În momentul opririi, din autoutilitară au coborât doi bărbați care au încercat să fugă de la fața locului. În urma intervenției prompte a polițiștilor, conducătorul auto, un bărbat de 36 de ani, a fost prins, imobilizat și încătușat”, transmitea, atunci, IPJ Timiș.

Verificările au arătat că plăcuțele de înmatriculare, eliberate de autoritățile franceze, aparțineau unui alt autoturism.

Directorul instituției, Valentin Ștefan, explica atunci că banii nu au fost depozitați corespunzător la finalul programului.