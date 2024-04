Pașapoartele românilor sunt controlate în continuare pe aeroporturile din Europa VIDEO

Europarlamentarul Vlad Gheorghe (USR) afirmă că, în ciuda faptului că România a devenit membră a spațiului "Air Schengen" începând cu 31 martie, pașapoartele românilor sunt în continuare verificate pe aeroporturile din spațiul Schengen. Acesta intenționează să înainteze plângeri oficiale către Comisia Europeană și către aeroporturile respective.

Europarlamentarul Vlad Gheorghe susține că românii sunt discriminați pe aeroporturile din Europa, pentru că le sunt verificate documentele și după intrarea României în spațiul Schengen cu frontierele aeriene și maritime.

„Românii, controlați în continuare pe aeroporturile Europei! Discriminarea continuă, chiar dacă România este în Schengen. Voi transmite plângeri oficiale Comisiei Europene și aeroporturilor din statele membre unde românilor încă li se controlează pașapoartele, deși din 31 martie țara noastră este parte din spațiul unic de circulație european pe cale aeriană și maritimă. Este un abuz clar din partea autorităților naționale respective, nu se poate să fie controale prin sondaj fix la avioanele românești, iar control prin sondaj nu înseamnă că verifici toate documentele pentru fiecare dintre cei care călătoresc dinspre România.”, scrie Vlad Gheorghe pe Facebook.

În plus, acesta spune că a trecut personal printr-o asemenea situație, în Paris, dar și că românii i-au semnalat situații similare, în care le-au fost verificate actele pe aeroporturile din Amsterdam și Munchen.

„Am fost personal verificat la aterizarea în Paris, ieri, pe 1 aprilie, fără să primesc vreo explicație. Am primit numeroase mesaje de la cetățeni români verificați în mod similar pe aeroporturile din Amsterdam și Munchen. Repet, nu prin sondaj, nu aleatoriu, ci în mod evident organizat un punct de verificare documente de către poliția de frontieră la coborârea din avioanele care zburau dinspre România. Bâlbâiala polițiștilor interpelați de către mine pe aeroportul din Paris confirmă că nu a existat vreo acțiune de control de rutină. La insistențele mele au încercat să spună că vor verifica și alte destinații, nu doar pe cele românești, însă în tot aeroportul, pe terminalul Schengen nu am întâlnit un alt punct similar, iar agenții respectivi nu s-au deplasat către o altă poartă de la un zbor din altă țară europeană, schimbându-și povestea - ”mergem, dar mai târziu, nu știm unde, ni se transmite de către superiori, așteptăm”. Culmea, așteptau controlând fiecare cetățean european care cobora din avionul de la București, o pură coincidență, desigur.”, completează europarlamentarul.

Vlad Gheorghe indică faptul că va aduce această situație la cunoștința guvernului PSD-PNL.

„O să sesizez totodată această situație guvernului PSD-PNL condus de Marcel Ciolacu, sunt tare curios să văd cum își apără cetățenii evident discriminați miniștrii Predoiu, Gorghiu și Odobescu, care este poziția ambasadelor României din țările respective și ce măsuri au de gând să ia să prevină astfel de abuzuri. Altfel, sunt primii la lăudat cu firimiturile astea de Schengen acceptate în mod rușinos după mai mult de 12 ani de când îndeplinim toate condițiile cerute. Poate binevoiește și președintele Iohannis să se pronunțe asupra încălcării drepturilor românilor, acum că-n România e cod de vânt și la golf s-ar duce degeaba, iar zăpadă bună de schi nu mai este. Nu mai zic de solicitarea despăgubirilor de miliarde de euro anual din partea Austriei, că deh, prietenul Nehammer, coleg în EPP cu Iohannis, Ciucă și compania nu poate fi deranjat pentru mizilicuri de-astea care privesc România și pe români.”, mai scrie eurodeputatul.

România a intrat pe 31 martie în Spațiul Schengen aerian și maritim. Persoanele care efectuează zboruri către sau dinspre state membre Schengen nu vor mai trebui să treacă prin controlul de frontieră. Cu toate acestea, este posibil să aibă loc verificări ale polițiștilor pentru a stabili situația legală a persoanelor. Acestea au ca scop prevenirea infracțiunilor transfrontaliere și a migrației ilegale.

Aderarea unei ţări la Spaţiul Schengen are ca efect ridicarea controalelor între frontierele interne dintre statele membre Schengen, care aplică în întregime acquis-ul Schengen, fiind creată o singură frontieră externă, unde controalele se desfăşoară conform unui set de reguli clare în materie de vize, migraţie, azil, precum şi măsuri referitoare la cooperarea poliţienească, judiciară sau vamală, arată Poliţia de Frontieră.