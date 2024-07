Ce a pățit un blogger român care a intrat în Rusia având și viză de Ucraina pe pașaport. „A fost ceva waw”

Un blogger care a vizitat de curând Federația Rusă a povestit impresiile sale de călătorie pe un grup de Facebook dedicat vacanțelor pe cont propriu. La intrarea în Rusia, vameșii au realizat că a fost mai întâi în Ucraina, pentru că avea viza acestui stat pe pașaport.

Un cunoscut blogger român, care postează pe Facebook de pe contul „Cu rucscul în spate”, a decis să își petreacă vacanța în Rusia. La intrarea în Rusia a avut parte de unele emoții. Cum pe pașaport îi apărea și o viză de Ucraina, ofițerii ruși l-au luat la întrebări, dar i-au permis să intre în țară.

Pe de altă parte, vizita sa în Rusia l-a transformat și în ținta celor care detestă mult această țară, în special după ce Putin a provocat un război sângeros, care nu poate fi justificat, în Ucraina vecină. Unii dintre cei care i-au citat postarea, pe un grup de Facebook dedicat vacanțelor pe cont propriu, nu au ținut cont de faptul că o vacanță petrecută într-o țară nu echivalează cu susținerea politicii externe promovate de Moscova și i-au reproșat pe un ton vehement faptul că a ales Rusia ca destinație.

„Zdrastvuite, salutări din Moscova! Recunosc, îmi doream de mult să ajung în Rusia. Și acum că am văzut cum este pe acolo îmi doresc să revin. În special pentru Transsiberian! Prima postare din seria Rusia vine cu chestiuni practice pe care ar trebui să le știi dacă vrei și tu să îți planifici o călătorie. Nu de alta, dar nu e tocmai cel mai ușor să te organizezi pentru țara asta!”, și-a început el postarea.

Cum a obținut viza

În continuare, el a scris cum se poate obține viza de Rusia și cum se ajunge în această țară.

„Viză - De la sfârșitul anului trecut se poate opta pentru e-visa pentru Rusia, nefiind nevoie să mai mergi cu dosarul la ambasadă. Ia-ți vreo două ore pentru completarea aplicației pentru viză, procesul fiind asemănător cu cel pentru viza de America. Pe lângă bilete de avion și cazări o să mai ai nevoie și de o asigurare de călătorie valabilă în Rusia. Viza costă 50 euro (plătiți în AED) și este eliberată în câteva zile. Cu e-visa poți sta în Rusia cel mult 16 zile. Avion - Din cauza restricțiilor, nu se poate zbura către Rusia din nicio țară UE. Așa că ești obligat să zbori din Istanbul, Belgrad, Tbilisi, Dubai sau Yerevan. Sau din Minsk, dar nici aici nu poți zbura din EU. Cea mai convenabilă variantă pentru noi este prin Istanbul, cu Turkish Airlines, însă nu te aștepta la prețuri prea mici. Ba din contră! ”, a mai scris el.

Cum au reacționat rușii când au aflat că a fost în Ucraina

Românul susține că rușii vor turiști străini, astfel că sunt deschiși pentru a-i atrage.

„Immigrations - Din ce am observat, Rusia își dorește din nou turiști europeni, așa că problemele la frontieră cred că sunt destul de rare. Dacă ai ștampile de Ucraina în pașaport, așteaptă-te însă la întrebări suplimentare. Noi am fost în Ucraina chiar în timpul războiului, așa că a trebuit să așteptăm un ofițer de frontieră care să ne întrebe ce am făcut pe acolo!”

Au urmat detalii despre cazare și bani. El le-a reamintit internauților că în prezent cardurile bancare utilizate în România nu funcționează în Rusia, din cauza sancțiunilor.

„Cazare - Booking și alte platforme cunoscute nu funcționează în Rusia. Există însă platforme similare, care funcționează pe aceleași model. Am folosit Ostrovok și a fost în regulă. Plata cazării se poate face la fața locului. Bani - Cardurile Visa, Mastercard, Revolut, etc. nu funcționează sub nicio formă în Rusia. Așa că trebuie să te pregătești cu euro sau dolari, pe care îi schimbi în ruble după ce ajungi. Ia-ți bani în plus pentru că nu poți primii alții din țară, nici serviciile precum Western Union nu funcționează acolo. Conectivitate - Cartele SIM cu internet și minute pot fi cumparate de peste tot, inclusiv din aeroport. Sunt ieftine și funcționează bine. Atât doar că GPS-ul nu merge bine în Moscova, indiferent de aplicația folosită. Înțeleg că este bruiat în mod intenționat chiar de către ruși.”

În continuare, el a explicat că rețele sociale și site-urile occidentale nu pot fi accesate ușor din Rusia. „VPN - Facebook, Instagram, Twitter si alte site-uri occidentale nu pot fi accesate din Rusia decât cu VPN. Grijă mare însă, VPN-ul nu poate fi accesat cu sim card-ul cumpărat din Rusia în telefon. A mers însă fiind conectat la internet cu un e-sim care acoperea atât Rusia, cât și Turcia. Cum mi s-a părut Moscova? Grandioasă. Plină de viață. Extrem de curată și sigură. Cu o mâncare de nota 20. Un oraș pe care nu ai voie să îl ratezi. Sigur, poți aștepta un context ceva mai favorabil pentru o vizită. Sau nu! Cu mai multe detalii revin în postarea următoare! Dacă ai curiozități, te aștept cu un comentariu!”, și-a încheiat el postarea.

Pro și contra

Postarea lui a devenit virală și a adunat sute de reacții și numeroase aprecieri, dar și multe contestații.

„50 de euro plătiți în AED, ce caricatură de țară”, a comentat cineva. „De curiozitate, abonamentul tău la Vodafone în România nu cumva nu este în lei românești? Nici Tarom nu îți vinde bilete în lei românești dacă vrei un bilet București – Oradea”, a răspuns autorul postării. „Când o să pretindem că suntem o super-putere mondială și o să cerem ruble plătite în lire turcești atunci poți pune un semn de egalitate între aceste două situații. Dar cred că știi și tu asta, micule apolegetic”, a venit replica.

„În ce limbă ați comunicat la cazare, restaurante, transportul în comun?”, a întrebat cineva. „Google translate. Eu nu știu rusă, iar marea lor majoritate nu știu engleză aproape deloc”, a răspuns autorul postării.

„Îți dai seama în ce beznă trăiesc?”, a intervenit o doamnă.

De data aceasta prima replică a venit din partea altei doamne. „Dar de ce e obligată lumea să vorbească engleză ? Englezii câte limbi străine știu? Eu am fost în Praga și am întrebat vreo 10 tineri pe strada dacă vorbesc engleză și toți „no no” și erau între 18 și 30 de ani, în centrul orașului.”

„Nu e deloc un criteriu ăsta. Spre exemplu, am fost recent în Argentina și Uruguay, dacă nu aveam lângă mine pe cineva care să știe spaniolă, cu engleza mea nu puteam face efectiv nimic. Am cunoscuți care trăiesc în Coreea sau Japonia, mulți spun că foarte mulți localnici știu maxim zece cuvinte în engleză. Și vă asigur că asemenea țări nu trăiesc în beznă deloc”, a parat autorul postării. „În aceeași "beznă" trăiesc și francezii, italienii, spaniolii, grecii. Numai noi suntem așa luminați”, a spus altul, iar o altă doamnă a întărit: „Nici japonezii nu vorbesc engleza, dar nu sunt în beznă cu siguranță.”

Nu știu dacă e momentul potrivit”

„Nu știu dacă e momentul potrivit să vizitezi Rusia... Depinde ce relații ai acolo”, a observat cineva. „Zero relații, nu cunosc pe nimeni, iar în rusă știu cinci cuvinte”, a răspuns cel vizat.

„Interesant moment ați ales. Fără zboruri, fără telefonie, fără carduri, fără...”, i s-a spus.

Au existat însă și internauți care au apreciat informațiile de călătorie și fotografiile, reușind să se detașeze de context și de factorul politic.

„Trebuie să vizitați și Sank Petersburg. Este minunat, aer imperial, altă stare decât Moscova!”, a scris cineva.

„Da! Am fost în 2019 și mi-a rămas la suflet! Și Sankt Petersburg la fel. Aș reveni oricând!”, a scris altul.

„Și pentru mine a fost ceva waw”, a fost altă reacție.

„Let's differentiate people from politics. Too much hate în this world, too much propaganda. Normal Russians are just people like us” (Hai să diferențiem oamenii de politică. E prea multă ură pe lumea asta, prea multă propagandă. Rușii normali sunt doar oameni ca noi), a intervenit un alt vlogger.

Insulte și jigniri

Au urmat mai multe insulte și jigniri din partea celor care nu au fost de acord cu faptul că cineva poate avea curiozitate de a vizita și țări mai puțin mediatizate și mai puțin prietene, moment în care ceilalți membri ai grupului s-au sesizat și au cerut intervenția moderatorului, care a șters replicile jignitoare.

„Un admin nu observa jignirile? E o destinație de vacanță, ce treaba au altele aici? Sunt sigură ca a fost o experiență foarte plăcută. Frumoase fotografii și amintiri”, a spus o doamnă, dar a fost imediat ironizată: „Câtă sensibilitate”, a ironizat-o cineva, dar a fost imediat taxat de alți internauți, care au cerut intervenția moderatorului.

„Să facem raportare la admini, ca să iasă în evidență persoanele «glumețe». Dacă nu le convine postarea, să meargă cu scroll-ul mai departe, nu să împrăștie ura. Specific nouă. Vulpea când nu ajunge la struguri, zice că-s acrii. E o lume așa zis liberă și fiecare poate merge/face ce vrea pe banii lui. Acum dacă ieși dintr-un tipar, chit că e impus sau nu, ești propagandist sau mai știu eu. Eu zic să va vedeți de pătratul vostru și cu mai mult calm. Și crez în Dumnezeu, că va lipsește grav. Felicitări pentru împărtășirea experienței și pozelor, «domnule propagandist.»

„Mulțumesc, moderator sunt chiar eu, cel care am și scris pe Cu Rucsacul În Spate, de asta mi-am permis să las unele comentarii de hate gratuit pentru câteva ore pentru a nu părea că îmi fac dreptate singur pe aici. Mă așteptăm la comentarii și mai urâte, recunosc. În urmă cu câteva luni a mai fost o postare despre Rusia, atunci cred că am șters în jur de 100 de comentarii, efectiv era un linșaj public la adresa unei fete. Culmea, postarea mea despre Rusia din seară asta a avut doar un report. O altă postare despre Statele Unite a avut 4 report-uri, mi s-a părut amuzant”, a răspuns moderatorul, același cu autorul postării.

„Dacă vrei adrenalină, liber la vizită în Rusia”

Alții, din contră, au continuat să conteste cele scrise de blogger. „Informațiile sunt foarte utile, sincer să fiu, dar nu înțeleg totuși dacă va crapă atâta buza după Rusia de ce nu ați călătorit anterior când totul era mai normal cu această țară și prețurile erau mai omenești. Pe de altă parte opinia mea este că dacă noi călătorim acum în acest moment în această țară este total nepotrivit, chiar s-au terminat țările de vizitat pe acest pământ și rămăsese ultima Rusia?! Uite acum dau buluc românii în astfel de aventuri total nesăbuite pentru moment”, a fost o opinie.

„Eu cred că dacă vrei adrenalină, liber la vizită în Rusia... Adică oricum era adrenalină și înainte, știi când intri, dar nu mai știi când ieși. Înțeleg într-un fel dorința unora de a vizita această țară, mai ales Sankt Petersburg, dar totuși sunt alte câteva sute de țări în care merită să cheltui bani, înainte să calci pe tărâm sovietic. Dar ține evident de viziunea fiecăruia. Pentru mine e foarte clar, nu voi trăi vreo 700 de ani ca să apuc să văd Rusia. Doar dacă nu ne vizitează ei mai repede și atunci înțeleg acest gest să ai o viză rusească pe pașaport”, a fost altă părere.

„Și dacă le vine cheful să te aresteze sub o acuzație de spionaj, că așa au ei chef, cum mai ieși de acolo?”, a întrebat cineva, după care a adăugat: „Nu zic că se și întâmplă, dar un mic risc există.”

„Îți mai asumi și riscuri în viața asta, ce să faci. În Ucraina mi-au sunat în creieri antiaerienele de 7 ori într-o singură noapte, la trei zile după ce am plecat eu au fost loviți de dronele rusești chiar în centrul orașului”, a replicat autorul postării.

„Esti defazat de istorie, frate. Te plictisești și ți-e dor de comentarii. Dacă tot te bagi în seamă mergi și în Coreea de Nord. Dar să-ți iei bilet doar de dus, că de întors au ei grijă”, a adăugat altul..

„Nu-mi pasă, așa cum multora nu le pasă. Sunt indolentă dacă e să fie în sens peiorativ, sau apolitică în celălalt sens, și e plină lumea de noi. Aia e, așa suntem câte unii. Facem lucrurile pe dos decât ar vrea alții, dar csf? Fiecare cu deciziile lui, na”, a spus o doamnă care a vizitat și ea Rusia și care a fost luată la rost din acest motiv.

„Nu există țară pe planetă unde să nu merite să îți cheltui banii”

Acuzat că își cheltuie banii în Rusia, iar astfel ar ajuta economia acestei țări, bloggerul a răspuns: „Nu există țară pe planetă unde să nu merite să îți cheltui banii. Oriunde ai merge, orice colț uitat de lume, sigur o să găsești un om fain, un obicei nou, o tradiție locală, o mâncare bună, un peisaj frumos și așa mai departe. Oricât de sărăcăcios ar fi locul ăla, oricât de buni sau răi ar fi conducătorii lor, oricât de rău famat sau controversat ar fi, oricât de turistic.”

„De exemplu, într-o țară ca Rusia sau un oraș ca Moscova si Sankt Petersburg de obicei e buluc de turiști. Acum zic eu că e calmul de care trebuie să profităm pentru a vizita aceste locuri, dar na. Fiecare cu părerea lui!”, i-a dat dreptate cineva.

„Mă bag și eu în seama aiurea, dar mă mănâncă degetu' pentru că sunt fix în situația asta. Am vrut să merg în 2020 fix înainte de pandemie, când aveam zbor direct. Nu s-a putut, am pierdut tot. Am vrut să merg în 2022 prin vară, însă în februarie a început nebunia, iar am ratat. Anu' ăsta chiar mi-am dorit mult să nu ratez fereastră de liniște (travel related) și am mers într-un final, pentru că nu se știe ce mai urmează și cu siguranță de bine n-o să auzim”, a spus o doamnă.

„O vacanță la sovietici sună mai mult ca o aplicație pentru job. O grămadă de muncă depui și nu ai nicio garanție. Că primești viza, că poți să zbori, că ai bani de ajuns când ajungi, că te înțelege cineva acolo, că ai internet (și ce fel), că nu știi unde stai, că nu merg cardurile, că nu merge GPS. Bravo Gică. Mare reclamă. O să dăm toți buzna la așa ofertă atractivă. Dacă vă spune cineva să mergeți în Bucovina sau în Deltă, vă pute că nu dau bine pozele pe insta. Mda, probabil că o să ștergi comentariul meu că na, ai fost la inventatorii cenzurii și sigur ai învățat ceva pe acolo”, a încercat cineva să-l „înțepe” pe blogger.

„Aia e, nu e ușor să călătorești. Nici în Ucraina nu a fost. Stați să vedeți de ce aventuri au parte cei care se duc prin țările uitate ale Africii, păcat că nu prea scriu ei aici pe grup... Nu am de ce să șterg comentariul, atât timp cat e spus civilizat nu e nicio problema. E normal să nu fim toți de acord cu unele lucruri”, i-a răspuns acesta.

„Ce fain!Am avut de două ori planificată excursia, în 2020 și în 2021, n-am reușit să ajung. Aveam cazarea rezervată prin booking, n-am realizat că nu mai funcționează acum în Rusia. Frumoase fotografii,util articol. Mulțumim și felicitări pentru curaj. Când căutăm informații pe grup despre Rusia am observat că toate articolele de pe grup au avut parte de același tratament”, a scris o doamnă.

Recomandările MAE pentru cei care merg în Rusia

Ministerul Afacerilor Externe din România are o serie de recomandări pentru românii care aleg ca destinație de vacanță Federația Rusă.

„Nu există amenințări teroriste, însă, având în vedere războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, există posibilitatea ca autoritățile federale/regionale/locale să instituie în orice moment restricții de călătorie. Un număr de 11 aeroporturi civile, din zona de sud-est a Rusiei, sunt închise temporar (Krasnodar, Anapa, Gelendzhik, Rostov-pe-Don, Briansk, Voronej, Belgorod, Kursk, Lipețk, Simferopol, Elista). În 8 regiuni limitrofe teatrului de operațiuni de la granița ruso-ucraineană (Sevastopol, Ținutul Krasnodar, Regiunea Rostov, Regiunea Voronej, Regiunea Belgorod, Regiunea Kursk și Regiunea Briansk), este în vigoare o stare denumită „regim de reacție medie”, caracterizat prin următoarele condiții:

a) posibilitatea strămutării populației din localitățile/zonele unde se desfășoară operațiuni militare;

b) restricționarea accesului în aceste regiuni și limitarea circulației în aceste regiuni;

c) restricționarea circulației mijloacelor de transport și percheziționarea acestora;

d) posibilitatea înființării formațiunilor de apărarea civilă;

e) intensificarea pazei obiectivelor considerate a fi importante.

În toate regiunile aflate pe teritoriile Districtului Federal Central și ale Districtului Federal de Sud, este în vigoarea „starea de alertă sporită”.

În 68 dintre subiecții Federației Ruse funcționează interdicții privind utilizarea aparatelor de zbor fără pilot și a dronelor.

Din motivele mai sus enunțate, prezența pe stradă a personalului MAI, Gărzii Naționale Ruse și al Ministerului Apărării este semnificativă”, se precizează pe site-ul MAE. Toate recomandările pot fi găsite pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe, AICI.