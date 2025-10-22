Pas decisiv pentru armata voluntară: Camera Deputaților a dat undă verde

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare a fost aprobat miercuri de Camera Deputaților, cu majoritate de voturi.

263 de deputați au votat miercuri pentru proiectul de lege care introduce voluntariatul militar, în timp ce doar 11 s-au opus și 13 s-au abținut.

Inițiativa modifică Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare și deschide calea unui program prin care cetățenii români, bărbați sau femei, cu vârste între 18 și 35 de ani, pot alege, pe timp de pace, să facă serviciu militar activ în mod voluntar. Noul concept, intitulat „soldat/gradat voluntar în termen”, prevede pregătire de bază, beneficii financiare și logistice, dar și introducerea în rezerva operațională a Armatei Române.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea cadrului legal pentru îndeplinirea, pe timp de pace, în mod voluntar, a serviciului militar activ de către cetăţenii care doresc să aibă o pregătire militară, prin introducerea unui nou concept de “soldat/gradat voluntar în termen, în structurile Ministerului Apărării Naţionale”.

Noul concept este o formă de îndeplinire, pe bază de voluntariat, a serviciului militar activ, pe timp de pace. Se adresează tuturor cetăţenilor români - bărbaţi şi femei - cu domiciliul stabil în România, cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani, care nu au îndeplinit alte forme ale serviciului militar, şi constă în participarea la un program de pregătire militară de bază, cu durata de până la patru luni.

Programul are ca obiectiv principal îmbunătățirea capabilităților operaționale ale Armatei Române și respectarea angajamentelor asumate în cadrul NATO și Uniunea Europeană, în perspectiva transformării structurale a armatei până în 2040, potrivit unui comunicat.

Legea serviciului militar voluntar, aviz favorabil

Tot luni, Comisia pentru apărare din Camera Deputaților a votat un raport de admitere asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare.

Prin acest proiect este introdus conceptul de „soldat/gradat voluntar în termen”, care permite efectuarea pe timp de pace, în mod voluntar, a serviciului militar activ de către cetățenii care doresc instruire militară.

„Pe perioada instruirii, participanții beneficiază gratuit de cazare, echipament, hrană, asistență medicală și soldă lunară, iar la final primesc o indemnizație de trei câștiguri salariale medii brute”, a transmis MApN.

Oficialii MApN susțin că inițiativa reprezintă o măsură strategică pentru consolidarea rezervei operaționale a țării.

„Această inițiativă demonstrează o abordare proactivă în diversificarea căilor de formare a rezervei și este esențială pentru a construi o rezervă operațională adaptată nevoilor de securitate actuale și viitoare”, au precizat reprezentanții Ministerului.