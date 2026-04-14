Marți, 14 Aprilie 2026
Adevărul
Parchetul European începe investigația în dosarul microbuzelor şcolare electrice cumpărate la preț dublu cu fonduri PNRR

Parchetul European a început oficial investigația privind achiziţia microbuzelor şcolare electrice pentru elevi prin PNRR, pe baza sesizării pe care a făcut-o ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, în decembrie 2025.

S-au cumpărat prin PNRR 1.300 de microbuze la 200.000 euro/buc/FOTO: Costel Alexe - FB
S-au cumpărat prin PNRR 1.300 de microbuze la 200.000 euro/buc/FOTO: Costel Alexe - FB

„Am primit, din partea Parchetului European, confirmarea oficială că a început investigația în cazul achiziției microbuzelor electrice școlare prin PNRR, pe baza sesizării pe care am făcut-o.

Sper ca ancheta să se desfășoare cât mai rapid și, dacă se dovedește că legea a fost încălcată, toți vinovații să plătească”, a transmis Dragoș Pîslaru pe Facebook.

Statul român a cumpărat 1.300 de microbuze electrice cu fonduri PNRR la prețuri supraevaluate, ajungând la circa 200.000 de euro pe unitate, de două ori mai mult decât estimarea Comisiei Europene. O singură firmă din Prahova a câștigat peste jumătate din licitații. 

Microbuzele școlare electrice finanțate prin PNRR au fost cumpărate la prețuri de două sau chiar trei ori mai mari decât valoarea reală, o singură firmă adjudecându-și peste jumătate din contracte.

În spatele acestei afaceri se află o rețea complexă de relații politice și proceduri restrictive, care au costat statul român peste 135 de milioane de euro.

Uniunea Europeană estimase, în Ghidul Solicitantului PNRR, o investiție totală de 250 de milioane de euro pentru 3.200 de microbuze electrice, cu un preț mediu de 78.000 de euro pe unitate.

În realitate, țara noastră a cumpărat doar 1.300 de vehicule, plătind în medie aproximativ 200.000 de euro pentru fiecare, aproape dublu față de estimările inițiale, conform anchetei reporterIS.ro.

