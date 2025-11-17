Parchetul condus de Kovesi a demascat în Italia o fraudă uriașă la combustibili, de un miliard de euro, cu ramificații în România

O anchetă a Parchetului European coordonat de Laura Codruța Kovesi a dus la destructurarea unei reţele mafiote în Italia care acţiona în domeniul combustibililor şi ale cărei ramificaţii ajung până în România.

O nouă operațiune majoră a Parchetului European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, a dus la destructurarea unei grupări acuzate de fraudă masivă cu TVA în sectorul combustibililor şi la instituirea sechestrului asupra unor active în valoare totală de 260 de milioane de euro, o sumă record, relatează eunews.

Potrivit procurorilor europeni, organizația mafiotă ar fi introdus pe piața italiană combustibil achiziționat din alte state UE, pe care ulterior l-a vândut la preţuri mai mari, eludând sistematic plata TVA. Gruparea este suspectată că ar fi spălat peste 35 de milioane de euro prin conturi bancare aparținând unor companii din Ungaria și România.

Sechestrul dispus de EPPO vizează o companie controlată de soţia liderului rețelei, un antreprenor din regiunea Campania, condamnat în primă instanță, la 15 octombrie, la opt ani de închisoare și o amendă de 8.600 de euro. În cazul acestuia, procurorii au decis confiscarea unor bunuri de până la 73 de milioane de euro, ca parte a măsurilor totale aplicate în dosar, precum și interdicția de a desfășura activități comerciale.

Investigațiile au arătat că firma, înregistrată pe numele soției acestuia, controla un antrepozit fiscal din Magenta (Milano), folosit pentru derularea unor complexe scheme de „fraudă carusel” cu TVA în comerțul cu combustibili.

Frauda pusă la cale de această reţea, alcătuită din 59 de suspecți și 13 companii, a fost început să iasă la iveală încă din martie 2024, când autoritățile italiene au reţinut opt persoane, printre care și presupușii lideri.

În aprilie 2024, poliția financiară a identificat și alte active în valoare de 20 de milioane de euro, inclusiv o stațiune turistică și peste 150 de proprietăți. Concret, spun procurorii de la Parchetul European, combustibilul era importat din Croația, Slovenia și alte țări, prin intermediul unui lanț format din peste 40 de firme-fantomă din Italia, care dispăreau fără a plăti taxele datorate.

Mecanismul utilizat era cel al „fraudei carusel”: companii fictive și comercianți fantomă cumpărau combustibil fără TVA de la firme intracomunitare, apoi îl revindeau pe piața italiană la prețuri ridicate, fără a vira taxele către stat. Procedura distorsiona concurența pe piața unică europeană și genera pierderi uriașe pentru bugetul Italiei.

În urma anchetei, autoritățile au estimat că rețeaua a emis facturi pentru tranzacții fictive în valoare de peste 1 miliard de euro, provocând un prejudiciu de aproximativ 260 de milioane de euro numai din TVA neplătită.