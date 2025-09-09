Ororile trăite de o fată de 13 ani, violată de bărbatul care i-a fost învăţător. Mama și bunica și-au dat acordul, în schimbul unor bani

O fată de 13 ani a fost violată, cu acordul mamei şi al bunicii, chiar de fostul ei învăţător. Atât mama cât şi bunica întreţineau relaţii intime, contra cost, cu acelaşi bărbat în vârstă de 71 de ani.

Calvarul fetei a durat un an și jumătate, până când un vecin a decis să anunțe poliția.

„Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Gorj, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Gorj, au documentat activitatea infracțională a două persoane, de 37 și 59 de ani, membre ale aceleiași familii, cercetate pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori și a unui bărbat de 71 de ani, cercetat pentru comiterea infracțiunilor de viol săvârșit asupra unui minor și folosirea serviciilor unei persoane exploatate”, a anunțat IPJ Gorj.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2024-2025, în scopul obținerii de beneficii materiale, femeia de 37 de ani, mama fetei, și-a dat acordul ca minora să „întrețină acte sexuale cu bărbatul în vârstă de 71 de ani”.

„Cercetările au reliefat că acesta ar fi profitat și de poziția de autoritate asupra victimei minore, care, pentru o perioadă de timp, s-ar fi aflat în supravegherea și educarea sa. În urma a patru percheziții domiciliare efectuate de polițiști, la data de 6 septembrie 2025, au fost descoperite și ridicate mai multe dispozitive de stocare a datelor”, anunțat IPJ Gorj.

Fata a fost preluată de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și este inclusă într-un program de consiliere psihologică.

Agresorul și mama fetei au fost arestați preventiv, iar bunica este cercetată sub control judiciar.