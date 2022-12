Opt consilieri locali din Popești-Leordeni, în conflict de interese după ce și-au respins încetarea mandatelor

Agenția Națională de Integritate a constatat că opt aleși locali din orașul Popești-Leordeni se află în conflict de interese. Aleșii au respins un proiect de hotărâre care privea încetarea mandatelor pe care le au în cadrul Consiliului local.

„Agenția Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă în cazul a 8 aleși locali din cadrul C.L. al Orașului Popești-Leordeni, Jud. Ilfov, după cum urmează: ION ALEXANDRU, STAN FLORIN-RADU-VIRGIL, ȘERBAN IONUȚ, MITRAN CONSTANTIN, ONCUȚĂ ELENA, TÂRȚĂU VALERIU-MARIAN, CAZACU SILVIU și LORIN NICOLAE-IONUȚ”, arată un comjunicat de presă al agenției.

Potrivit sursei citate, cei opt consilieri locali din Popești-Leordeni au încălcat mai multe prevederi legale, printre care articolul 77, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Primarii şi viceprimarii, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I.”.

De asemenea, sursa citată a mai arătat că, potrivit articolului 228, alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, „(1) Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine” și „(2) În exercitarea funcției, consilierul local sau consilierul județean aflat în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) are obligația să anunțe la începutul ședinței consiliului local, respectiv a consiliului județean interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunț care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al ședinței”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (...) încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese (...) constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective”, a mai arătat sursa citată.

De asemenea, sursa citată a mai subliniat că „persoana (...) față de care s-a constatat existența conflictului de interese (...) este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică (...) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.