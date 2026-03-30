Opt ani de falsuri: cum a ascuns un farmacist bucureștean lipsa unor medicamente de 10 milioane de lei

Farmacistul-șef al unui centru medical public din București a fost inculpat într-un dosar privind gestiune frauduloasă cu consecințe deosebit de grave, fals și uz de fals. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București susțin că acesta a prejudiciat unitatea sanitară cu peste 11 milioane de lei, după ce, timp de opt ani, ar fi ascuns lipsuri masive din stocurile de medicamente.

Surse citate de News.ro indică faptul că unitatea prejudiciată este Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu și Medicină Preventivă București.

Opt ani de falsificări pentru acoperirea lipsurilor

Potrivit anchetatorilor, din gestiunea farmacistului lipsesc medicamente în valoare de 10.346.231,99 lei, iar alte produse, în valoare de 946.535,94 lei, au fost lăsate să expire.

„În fapt, în sarcina inculpatului s-a reţinut că, în perioada 01.02.2016 - 23.10.2024, în calitate de farmacist-şef în cadrul unei instituţii publice, a pricinuit o pagubă persoanei vătămate în valoare totală de 11.292.767,93 lei”, se arată într-un comunicat al Parchetului.

Procurorii mai precizează că, între 2015 și 2022, în calitate de președinte al comisiilor de inventariere, farmacistul ar fi falsificat procesele-verbale pentru a ascunde lipsurile și pentru a consemna în mod fals că produsele expirate se aflau în termen de valabilitate.

Farmacistul-șef, plasat sub control judiciar. Sechestru pe bunuri

Inculpatul a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. În paralel, procurorii au instituit sechestru pe două imobile și un autoturism care îi aparțin, pentru recuperarea prejudiciului.