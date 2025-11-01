search
Sâmbătă, 1 Noiembrie 2025
Rămășițele ultimului domn al Moldovei, repatriate: Grigore Alexandru Ghica va fi reînhumat lângă Palatul Culturii din Iași

Publicat:

Rămășițele pământești ale ultimului domnitor al Principatului Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, vor fi aduse din Franța și reînhumate la Iași, în apropierea Palatului Culturii. Ceremonia va avea loc cu onoruri speciale, demne de un fost șef de stat.

Rămășițele domnitorului Grigore Alexandru Ghica vor fi reînhumate la Iași FOTO: Turism Iași
Rămășițele domnitorului Grigore Alexandru Ghica vor fi reînhumate la Iași FOTO: Turism Iași

După mai bine de un secol și jumătate, ultimul domn al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, se întoarce acasă. Autoritățile din Iași, împreună cu familia moștenitoare și instituțiile franceze, au finalizat demersurile pentru repatrierea rămășițelor sale, aflate în prezent într-un cimitir de lângă Paris.

Domnitorul Grigore Alexandru Ghica va fi astfel adus la Iași, unde sunt înmormântați și alți domnitori care au fost personalități istorice importante precum Dimitrie Cantemir, Vasile Lupu și Alexandru Ioan Cuza. Rămășițele domnitorului vor fi deshumate pe 7 noiembrie, dintr-un cimitir din Franța, și vor fi aduse la București pe 8 noiembrie”, a declarat, pentru Agerpres, primarul Mihai Chirica.

Ceremonie cu onoruri de stat

Edilul Iașiului a precizat că momentul va fi marcat printr-o procesiune specială, organizată cu respectarea protocolului rezervat unui fost conducător al statului.

„Va avea loc o procesiune oficială pentru reînhumare. Au existat discuții cu familia privind locul de reînhumare, acesta fiind în preajma Palatului Culturii din Iași și nu va afecta poziția monumentului lui Ștefan cel Mare și Sfânt”, a explicat Mihai Chirica.

Potrivit acestuia, la locul de veci al domnitorului va fi ridicat și un monument funerar.

Un domnitor care a modernizat Moldova

Grigore Alexandru Ghica (1807–1857) a fost domnitor al Moldovei între anii 1849–1853 și 1854–1856, fiind ultimul conducător al Principatului înainte de Unirea din 1859.

Grigore Alexandru Ghica a fost un domnitor important, inițiator al primului corp de jandarmi din România după modelul francez, a contribuit la dezrobirea romilor și la dezvoltarea Moldovei”, a subliniat primarul Mihai Chirica.

Reînhumarea lui Grigore Alexandru Ghica la Iași va marca un moment istoric pentru oraș și un gest de recunoaștere a moștenirii sale politice și culturale. Ceremonia va avea loc la începutul lunii noiembrie și va aduce în prim-plan o figură esențială a istoriei Moldovei moderne.

Iaşi

