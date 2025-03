Fiica Elenei Lasconi îl atacă pe Nicușor Dan și își laudă mama: „Un Iohannis 2 care a spus cu gurița lui că nu are empatie”

Oana Lasconi, fiica Elenei Lasconi, l-a criticat pe Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, pe care îl compară cu Iohannis și despre care susține că a intrat în cursa pentru alegerile prezidențiale „din ură”.

Într-o postare făcută pe Instagram, pe contul „Știri bazate”, Nicușor Dan este criticat pentru poziția sa față de drepturile persoanelor LGBTQ+.

„Nicușor Dan și-a construit imaginea unui politician corect și legalist, dar când vine vorba de drepturile persoanelor LGBTQ+, se dovedește a fi ipocrit și oportunist”, se arată în postare.

În comentariile acestei postări, inclusiv Oana Lasconi, fiica Elenei Lasconi, președintele USR și candidat la alegerile prezidențiale din luna mai, a lăsat o serie de comentarii negative la adresa contracandidatul mamei sale.

„Sincer, în comparație cu ceilalți candidați, el (n.r. Nicușor Dan) este răul cel mai mic”, a scris o persoană în comentarii, în timp ce Oana Lasconi îi răspunde: „Fals. Un Iohannis 2 care a spus cu gurița lui că nu are empatie și că nu știe să comunice ar fi răul cel mai mare după fasciști. Există un candidat «răul cel mai mic» dar aparent suntem prea misogini ca să o mai luăm în calcul (deși eu tind să am încredere în România, Moldova uite că a ales o femeie, și nu suntem atât de diferiți)”.

Răspunsul oferit de Oana nu a fost însă pe placul tuturor. „Hai să nu dăm vina pe misoginism când atitudinea anti-elena se explică mult mai simplu prin… ipocri-fobie (a se citi: frica de ipocrizie). Știi tu - teama aia de ipocrizia mămicii cu crucea la gât, care a votat «DA» la referendum, dar insistă că nu, ea nu e «din aia»... Aș înțelege să vorbim despre misoginism dacă ar candida cineva cu un dram de coloană vertebrală”, a comentat o altă persoană.

Fiica Elenei Lasconi susține că Nicușor Dan a intrat în cursa prezidențială „din ură”.

„Oricât de mult s-ar săpa (chiar zicând că este ca Iohannis, că îl vrea pe Iohannis alături de el și pe Predoiu prim-ministru) cultiștii lui tot pe canibalul oportunist care s-a băgat în cursă din URĂ par să îl prefere”, a scris Oana Lasconi într-un alt comentariu.

Oana a încercat să explice și de ce Elena Lasconi e cea mai bună variantă pentru funcția de președinte: „Nu sunt biased (n.r. subiectivă) când zic că (n.r. Elena Lasconi) e cea mai bună variantă între fasciști și Iohannis 2, e ceva obiectiv și sper să vadă cât mai mulți asta în săptămânile care urmează”. În susținerea opiniei sale, aceasta a făcut referire și la o afirmație făcută recent de Nicușor Dan, la o emisiune, despre mama sa. „Care sunt 3 lucruri pe care Elena Lasconi le are și dumneavoastră NU? ND (n.r. Nicușor Dan): «Comunicarea, EMPATIA, și transmite emoție.» Enough said (n.r. Destul spus)”, a mai comentat Oana.

Au fost persoane care au criticat, în postarea menționată, scrisoarea trimisă de Elena Lasconi lui Trump după anularea primului tur al alegerilor prezidenţiale de anul trecut.

„Nu îl susține pe Trump și nu l-a susținut niciodată, indiferent cât de mult i s-a băgat pe gât să o facă din partea anumitor personaje pe care nu le voi ierta în veci”, a mai spus fiica Elenei Lasconi.

Oana Lasconi a intrat în atenția publică în 2023, după ce a criticat-o dur pe mama sa pentru faptul că a mers să voteze „Da” la referendumul pentru familia tradițională, declarându-se „dezgustată” și „dezamăgită” pentru faptul că a arătat că e „homofobă”. Ulterior cele două s-au împăcat, Oana având mai multe reacții publice în care și-a arătat susținerea față de mama sa.