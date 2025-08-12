Forțele Aeriene ale Ucrainei au introdus un nou mijloc improvizat de apărare aeriană, un avion agricol cehoslovac Zlin Z-137 Agro Turbo, vopsit în culori militare de camuflaj și înarmat cu două rachete cu ghidare infraroșu R-73 de scurtă distanță.

Anterior, Ucraina folosea avioane ușoare cu elice pentru misiuni de recunoaștere și observare, dar niciodată ca platforme de rachete. Această schimbare reflectă atât epuizarea stocurilor de arme moderne, cât și tacticile improvizate ale inamicului.

Forțele Aeriene Ucrainene au venit cu această idee modificând avioanele de antrenament Yak-52 pentru lupta împotriva dronelor. Dar într-un mod rudimentar: la fel ca în lupta aeriană de la începutul Primului Război Mondial, armamentul lor era limitat la o pușcă folosită de un observator așezat în spatele pilotului, potrivit zonemilitaire.

Cu toate acestea, această formulă a fost eficientă pentru o perioadă, cel puțin dacă ne luăm după imaginile care arată un astfel de aparat doborând o dronă rusă, în aprilie 2024.

De atunci, ucrainenii au dezvoltat un alt concept, bazat pe avionul agricol ușor Zlin Z-137 Agro Turbo, conceput pe baza modelului „Zlin Z-37”, dezvoltat în Cehoslovacia în anii 1960, din care peste 700 de exemplare au fost utilizate în țările din fostul bloc estic.

Mai exact, ideea inginerilor ucraineni a fost de a integra două rachete aer-aer cu ghidare infraroșu Vympel R-73 [cod NATO: A-11 Archer] cu o rază de acțiune de cel puțin 30 de kilometri într-un Zlin Z-137. Probabil că acestea sunt asociate cu un sistem de detectare. În orice caz, imaginile acestui aparat difuzate săptămâna aceasta pe rețelele sociale nu arată prezența unor senzori externi.

Zlin Z-137 a fost conceput pentru a zbura la altitudine joasă și viteză redusă [atinge viteza maximă la 44 de noduri, adică aproximativ 80 km/h], ceea ce îl face o platformă potențial bună pentru urmărirea și distrugerea dronelor care evoluează în același domeniu de zbor, eliberând astfel avioanele de luptă ucrainene pentru alte misiuni în „partea superioară a spectrului”.

De remarcat că Zlin Z-137 nu este primul avion agricol transformat pentru uz militar: același lucru este valabil și pentru Air Tractor AT-802, ales de Comandamentul Operațiunilor Speciale al SUA [USSOCOM] pentru a fi transformat într-un avion de atac ușor, numit OA-1K Skyraider II.

Conform ultimei evaluări a Ministerului Apărării privind situația din Ucraina pentru perioada 5-7 august, forțele ruse mențin o presiune constantă asupra armatei ucrainene pe fronturile de nord și de est, fără a obține însă câștiguri notabile.

Cu toate acestea, în ultimele săptămâni, Rusia și-a intensificat atacurile cu drone kamikaze și rachete balistice tactice Iskander. Astfel, doar în iulie, forțele ruse au lansat 6.297 de drone cu rază lungă de acțiune împotriva Ucrainei.

Interceptarea dronelor kamikaze este complicată: structura lor le face greu detectabile de radare și, atunci când sunt detectate, utilizarea rachetelor de interceptare care costă un milion de euro bucata nu este sustenabilă pe termen lung, mai ales când sunt folosite pentru a satura apărarea aeriană, potrivit opex360.