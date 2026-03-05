Român condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia pentru spionaj în favoarea Ucrainei

Un cetățean român a fost condamnat la 15 ani de închisoare de un tribunal din Rusia, după ce a fost găsit vinovat de spionaj în favoarea Ucrainei, potrivit informațiilor transmise de serviciul de presă al instanțelor din regiunea Krasnodar.

Instanța regională din Krasnodar a pronunțat sentința în cazul lui Adrian-David Kerciu, un tânăr pe care procurorii ruși îl acuză că a transmis informații despre obiective militare rusești către serviciile de informații ale Ucrainei, relatează kubnews.ru.

Potrivit instanței, românul ar fi luat legătura în noiembrie 2024, din proprie inițiativă, cu un reprezentant al Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina. În timpul discuțiilor, el ar fi declarat că dorește să se alăture „Legiunii Britanice”, iar interlocutorul i-ar fi propus să îl ajute să părăsească în siguranță teritoriul Rusiei, în schimbul colectării de informații despre obiective militare rusești.

Anchetatorii susțin că, pe 12 noiembrie 2024, Kerciu ar fi folosit o dronă pentru a filma și a transmite, printr-o aplicație de mesagerie, coordonate geografice și alte date despre un sistem de apărare antiaeriană aflat în zona orașului Soci.

Judecătorii au apreciat că inculpatul era conștient că informațiile furnizate ar putea fi utilizate de partea ucraineană împotriva armatei ruse și ar putea provoca pierderi de personal și echipamente militare.

Autoritățile ruse susțin că activitatea sa a fost descoperită și oprită de ofițeri ai Serviciului Federal de Securitate (FSB) din regiunea Krasnodar.

Instanța l-a găsit vinovat de spionaj și l-a condamnat la 15 ani de închisoare, pedeapsă care urmează să fie executată într-o colonie penitenciară cu regim sever. Decizia nu este definitivă.

Într-un caz separat, relatat în ianuarie de presa rusă, aceeași instanță din Krasnodar a condamnat un cetățean ucrainean la 15 ani de închisoare pentru tentativă de sabotaj, după ce ar fi încercat să detoneze un tren de marfă.