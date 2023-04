O româncă a fost condamnată în Belgia pentru că și-a răpit proprii copii

O româncă, în vârstă de 41 de ani, a fost condamnată la doi ani de închisoare cu suspendare fiindcă și-a răpit proprii copii, care sunt stabiliți în Belgia, și i-a adus în țară.

Conform publicației kw.be, citată de Jurnal de Emigrant, magistratul a solicitat o altă sentință, însă justiția belgiană a luat altă hotărâre. „Sentința este prea ușoară pentru trauma pe care mi-a provocat-o mie și fiilor mei Enrique și Denis”, a afirmat belgianul Tony Wigget, tatăl celor doi copii.

Românca și belgianul au fost căsătoriți 14 ani, iar cei doi au divorțat în anul 2021. De asemenea, în ultima vreme cei doi nu se mai înțelegeau, iar românca îl avertiza adesea pe fostul soț că va reveni în România cu cei doi copii. În plus, foștii soți aveau o locuință în țară.

Conform hotărârilor de divorț, românca putea să revină în țară cu cei doi minori în perioada 15 iulie- 30 august 2021, însă aceștia ar fi plecat din Belgia pe 1 iulie și nu au mai revenit.

Din acel moment, Wigget a încercat să-și readucă cei doi copii în Belgia. În acest timp, românca nu a luat în seamă hotărârile justiției belgiene, care a decis ca cei doi copii să rămână la Wigget de la 1 septembrie 2021 până la 16 septembrie 2021.

Mai mult decât atât, autoritățile din România nu ar fi acceptat să o extrădeze pe femeie în Belgia. Ulterior, în luna octombrie, femeia a mers în Italia, unde a fost reținută și extrădată.

„Duși într-un centru de plasament”

Povestea nu s-a încheiat, Wigget susținând că: „Atunci când am vrut să-mi iau copiii, s-a dovedit că au fost duși într-un centru de plasament”.

„Iar cei de acolo au refuzat să le dea drumul. Pentru că în continuare România a refuzat să coopereze. Speram să-mi aduc copiii acasă înainte de Crăciun, dar totul a fost în zadar.

Enrique și Denis au ajuns să rămână în centrul de plasament încă două luni în condiții îngrozitoare. O zi întreagă în pijamale, fără să aibă voie să iasă afară, erau bolnavi, le era frig și trebuiau să doarmă pe o saltea pe jos. Tatălui meu i s-a frânt inima, pentru a nu știu câta oară”, a mărturisit fostul soț al româncei.

„Abia la mijlocul lunii ianuarie li s-a permis, în sfârșit, să vină acasă. De atunci s-au întors cu mine și merg iar la școală. Dar eu și fiii mei suntem încă traumatizați. Am trecut prin iad și va dura mult timp pentru a readuce totul pe drumul cel bun”, a mai adăugat bărbatul.

„Situația este extrem de dureroasă. Este clar că aici copiii sunt marii perdanți. Ei au avut doar o legătură cu Belgia și asta le-a fost luată o lungă perioadă de timp. Este și un dosar frustrant pentru noi pentru că România nu a cooperat, împotriva tuturor reglementărilor europene. Efectiv, cer trei ani”, a declarat magistratul belgian.

„Pedeapsa este mult prea ușoară”

„Este adevărat că a ignorat decizia judecătorului de familie, dar asta pentru că se temea pentru siguranța ei și a copiilor”, a spus Jelle Dejaegher, avocatul româncei.

„Tony nu i-a reproșat nimic, nici măcar faptul că a plecat mai devreme în România, unde deja și-a găsit de lucru. De asemenea, ea nu a ascuns nimic pentru că i-a anunțat pe cei apropiați că va pleca. Nici măcar nu este vina ei că cei doi nu s-au întors. Copiii înșiși au declarat că nu vor să se întoarcă la tatăl lor”, a mai spus avocatul apărării.

Ulterior, românca a fost condamnată la doi ani de închisoare cu suspendare și la cinci ani de supraveghere, iar prejudiciul de 15.000 de euro cerut de acuzare a fost redus.

„Am sperat că cel puțin o parte din ea (n. red. sentință) va fi eficientă”, a declarat Nathalia Van Gheluwe, avocata acuzării. „Femeia mai are o brățară la gleznă dar va fi eliberată de ea, astfel încât să poată merge oriunde dorește. Mai are un ordin de restricție și sperăm să-l respecte”, a mai precizat avocata belgianului.

„Cred că acest lucru este nedrept. Pedeapsa este mult prea ușoară pentru ceea ce mi-a făcut mie și copiilor. Suferința pe care a provocat-o este mult mai mare decât crede ea. În orice caz, sper să ne lase acum în pace pe mine, pe Enrique și pe Denis”, a declarat Wigget.