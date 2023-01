O nouă zi plină pentru avioanele spion ale NATO în zbor deasupra României

Și vineri a fost o zi aglomerată pe cerul României, mai ales în zona Dobrogei, unde avioane de supraveghere aflate în dotarea NATO au stat cu ochii pe mișcările rușilor în Ucraina.

În primul rând vorbim de un avion Lockheed EP-3E Aries II al US Navy care, decolat din Creta, a zburat sub indicativul QY84, la peste 8.000 de metri, în buclă, în zona Brăila, Tulcea, Mila 23 și Sulina, dar și deasupra apelor teritoriale ale României de la Mamaia până la Sfântu Gheorghe. Lockheed EP-3E Aries II cu seria 159893 este un avion de supraveghere electronică care are un cost orar de operare de peste 35.000 de dolari. El dispune de o multitudine de senzori ELINT (Electronic Intelligence), SIGINT (Signals Intelligence) şi COMINT (Communications Intelligence).

Apoi, în zona Dobrogei a zburat, la 11.000 de metri, sub indicativul RRR7206, și un avion RC-135W Rivet Joint al Royal Air Force, care este un aparat de recunoaștere construit de Boeing și care are, la rândul lui, un cost orar de exploatare de peste 30.000 de dolari. Avionul a decolat din Marea Britania și inițial ajuns deasupra României unde a început să evolueze în bucle între Constanța, Brăila și Bacău. Apoi, însoțit de două avioane de luptă Eurofighter Typhoon FGR 4 (unul cu indicativele PSYCHO61 și PSYCHO62) ale Royal Air Force, aeronava de supraveghere a ieșit în patrulare pe Marea Neagră.

În patrulare deasupra graniței cu Ucraina a fost și o aeronavă mai ieșită din comun. Concret, de la Baza Mihail Kogălniceanu a decolat o aeronavă Bombardier CL-600-2B16 Challenger 650, care la prima vedere pare un avion pentru oameni de afaceri. În realitate, aeronava denumită ARTEMIS este înțesată de senzori și computere pentru a intercepta și descifra comunicațiile inamice de la sute de kilometri. Avionul aparține unie firme private și deși nu este nici un militar la bord, experții Pentagonului sunt conectați la senzorii acestuia prin satelit, iar datele sunt exploatate în timp real. În principiu, armata plătește companiei deținătoare acest serviciu conform unui tarif calculat la oră.