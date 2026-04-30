Video Operațiune de clasă a marinei ucrainene. Ambarcațiunile care păzeau podul Kerci din Crimeea, lovite cu drone

Dronele au lovit nave cheie folosite pentru securizarea trecerii și combaterea sabotajului în Marea Neagră.

Marina ucraineană a atacat ambarcațiuni rusești care păzeau podul Kerci din Crimeea ocupată, joi dimineața, 30 aprilie.

„Forțele și mijloacele Marinei Ucrainene au provocat pagube flotei navale ruse în zona strâmtorii Kerci”, a declarat Marina într-un comunicat Telegram.

Potrivit raportului, atacul a lovit barca de patrulare Sobol a Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB) și barca antisabotaj Grachonok, scrie Kyiv Post.

„În urma atacului, inamicul a suferit pierderi irecuperabile și sanitare”, se arată în comunicat.

Marina a declarat că navele sunt unități cheie ale Gărzii de Coastă a Serviciului de Frontieră al FSB și ale Marinei Ruse, utilizate pentru a paza Podul Kerci și a contracara operațiunile de sabotaj.

„Acesta este un alt exemplu al muncii eficiente a Marinei Ucrainene și al reducerii constante a capacităților inamicului în Marea Neagră”, se arată în comunicat.

O scurtă înregistrare video publicată de Marină pare să arate momentul atacului cu drone, dar Kyiv Post nu a putut verifica independent ora sau locația înregistrării.

Pe 29 aprilie, o unitate a Marinei Ucrainene a atacat petrolierul Marquise, aflat sub sancțiuni, cu drone navale în apropiere de Tuapse, pe coasta rusească a Mării Negre, a raportat Statul Major General al Ucrainei.

Nava sub pavilion camerunez, cu o capacitate de peste 37.000 de tone, plutea în derivă fără marfă la aproximativ 210 km (130 de mile) de Tuapse, în Rusia, cu sistemul său automat de identificare (AIS) dezactivat, probabil așteptând un transfer de la o navă la alta.

Impactul a lovit pupa, provocând o explozie în zona elicei și a camerei motoarelor. Pagubele sunt încă în curs de evaluare.

La începutul lunii aprilie, agenția de informații militare ucraineană (HUR) a raportat că forțele sale speciale au distrus Slavyanin - ultimul feribot feroviar al Rusiei din strâmtoarea Kerci.

Potrivit HUR, nava făcea parte din traversarea feribotului Rusiei spre Kerci, folosită pentru aprovizionarea trupelor din Crimeea ocupată, inclusiv transportul de combustibil, arme, muniții și echipamente militare.

Atacul a fost efectuat în primele ore ale zilei de 6 aprilie, când Departamentul de Operațiuni Active al HUR a scos din funcțiune feribotul folosind drone.

Nu a fost prima dată când nava a fost vizată. Acesta a fost avariat într-o operațiune anterioară din martie, dar a rămas la suprafață.

Anterior, pe 23 iulie 2024, Marina Ucraineană, împreună cu alte unități militare, a lovit feribotul în portul rusesc Portul Kavkaz, unde a suferit mai multe lovituri directe.