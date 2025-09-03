Situație paradoxală la CJ Timiș. Alfred Simonis: „După reforma tăierilor, încă mai răman 200 de posturi care ar putea fi ocupate”

Deși reforma administrativă de la CJ Timiș a lăsat în urmă 200 de posturi vacante, președintele Alfred Simonis spune că nu vor fi organizate concursuri de angajare.

Reforma administrației locale, pregătită de Guvern, nu ar afecta în niciun fel Consiliul Județean din Timiș

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis, a explicat că, după ce, la nivelul CJ, a fost făcută reforma administrativă, instituţia rămâne cu 200 de posturi care ar putea fi ocupate. Simonis a precizat că nu vor fi făcute angajări. El a făcut această afirmaţie în condiţiile în care premierul Ilie Bolojan a declarat în urmă cu o zi că, ”dacă vrem să vorbim despre reduceri în administraţie, înseamnă că trebuie să vorbim despre numărul de posturi care astăzi sunt efectiv ocupate în administraţia din România”. ”La asta trebuie să ne raportăm, pentru că asta într-adevăr înseamnă reducere”, a explicat şeful Executivului, potrivit News.ro.

”Vă anunţ bucuros că, deşi nu au intrat încă toate organigramele subordonatelor în vigoare, şi nici cea a aparatului propriu, care va intra în vigoare la 1 octombrie, după ce se vor face acele tăieri de până la 40-45% din posturile totale, la nivelul Consiliului Judeţean Timiş, după ce se vor tăia 45% posturi, şi va intra în vigoare noua organigramă, vom avea aproximativ 200 de posturi libere care ar putea fi eventual ocupate. Dar, evident, că nu vom face niciun fel de angajări suplimentare”, a declarat miercuri Alfred Simonis.

Cu cât au fost reduse cheltuielile în Timiș după ce au fost reduse 600 de posturi

Liderul CJ Timiş a mai spus că banii economisiţi vor fi cheltuiţi pe cofinanţări de proiecte europene.

”Reforma făcută la Timiş ne pune în situaţia în care, după ce se taie, încă mai avem 200 de posturi care ar putea fi ocupate. Asta înseamnă reforma şi de aici vom avea bani pentru cofinanţări de proiecte europene”, a transmis Alfred Simonis.

După o reducere de 600 de posturi în toate structurile, inclusiv cele subordonate, seful CJ Timiş anunţă o reducere a cheltuielilor cu 50 de milioane de lei.

Explicațiile președintelui CJ Timiș vin după ce Bolojan a explicat că vrea tăieri de posturi ocupate, nu vacante

Premierul Ilie Bolojan a explicat modul în care va fi aplicată reducerea de personal în administrațiile publice locale. Șeful Guvernului a dezvăluit cum și-a dat seama că există o eroare în numărul de posturi ocupate în administrațiile locale.

Astfel, măsura nu va afecta uniform toate primăriile, iar reducerea reală se va aplica doar posturilor ocupate. În unele cazuri nu vor fi necesare disponibilizări, în timp ce în altele, unde personalul depășește limitele stabilite, va fi aplicată reducerea. „În funcție de numărul de localități și numărul de locuitori, se stabilesc posturile. Cu alte cuvinte, 9 din 10 localități ar trebui să facă reduceri”, a explicat șeful Guvernului.

Despre situația economică a țării, Ilie Bolojan a avertizat că România traversează o perioadă dificilă, estimată să dureze cel puțin șase luni.