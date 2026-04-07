Video Biserică din lemn, mistuită de flăcări în apropiere de Timișoara. Au ars aproximativ 300 de metri pătrați

O biserică din lemn din localitatea Săcălaz, în apropiere de Timișoara, a fost distrusă complet de flăcări, în urma unui incendiu izbucnit marți dimineață. Nu au fost înregistrate victime.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Timiș, apelul la 112 a fost făcut în jurul orei 07:25. Prin apel a fost semnalat un incendiu la un paraclis provizoriu situat pe strada Lacului.

La fața locului au intervenit de urgență pompierii din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Timișoara, cu trei autospeciale de stingere, un autocamion cu container, o autoscară mecanică, o autocisternă de 30.000 de litri și un echipaj SMURD. În total, 28 de pompieri au participat la intervenție, fiind sprijiniți și de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Săcălaz.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat, cu flăcări care cuprinseseră întreaga construcție din lemn, pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați. Nu a existat risc de propagare la alte clădiri din apropiere.

Incendiul a fost localizat, iar focul a fost lichidat în aproximativ 30 de minute.

Cauza exactă a izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită. Cercetările sunt continuate la fața locului.