Ministrul Economiei Irineu Darău: „A trecut vremea în care un ministru, pe linie politică, dă ordine unde n-are voie să dea ordine”

Ministrul Economiei și-a reafirmat sprijinul pentru inițiativa vicepremierului Oana Gheorghiu privind reforma companiilor de stat, subliniind că soluțiile trebuie adaptate fiecărei entități în parte. Irineu Darău consideră că listarea unor pachete minoritare la bursă, acolo unde performanța financiară o permite, este o opțiune prevăzută și în programul de guvernare.

Ministrul admite că, în cazurile în care companiile înregistrează pierderi cronice, închiderea poate fi singura variantă realistă, potrivit News.ro.

„Într-adevăr, sunt şi nişte cazuri în care soluţia este închiderea, special acele cazuri date deja în spaţiul public, în care ai de 10, 20, 30 de ani o situaţie care practic stagnează”, a spus ministrul vineri, 17 aprilie.

Darău a precizat că Ministerul Economiei urmărește atragerea de investitori „serioși” pentru parteneriate și asocieri, mai ales în contextul finanțărilor disponibile prin Programul SAFE.

Ministrul a reiterat preferința pentru managementul privat, menționând că statul își poate păstra controlul în domeniile sensibile prin instrumente precum acțiunile cu drepturi speciale.

Declarațiile vin după ce vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat un bilanț al unui portofoliu pilot de 22 de companii de stat, care cumulează datorii istorice de peste 4 miliarde de lei și pierderi de peste un miliard în ultimul an raportat. Gheorghiu a subliniat că peste 1.500 de companii de stat funcționează în prezent, multe dintre ele cu pierderi masive, și a insistat asupra necesității de a opri risipa.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat direcțiile de acțiune pentru reformarea acestor prime 22 de companii: modernizare și eficientizare pentru infrastructura critică, fuziuni acolo unde este posibil și închidere pentru entitățile fără perspectivă. În paralel, Guvernul lucrează la o listă de companii care ar putea fi listate la bursă.

„Această guvernanţă corporativă înseamnă şi că nu ministrul dictează Consiliul de Administraţie”

Ministrul Economiei afirmă că a inițiat procedurile de guvernanță corporativă pentru toate companiile aflate în subordinea ministerului, în conformitate cu legislația privind selecția managementului. Irineu Darău a subliniat, într-o conferință, că numirile politice și intervențiile directe ale miniștrilor în activitatea acestor societăți nu mai sunt acceptabile.

Potrivit ministrului, concursurile pentru noile conduceri se desfășoară independent de factorul politic, iar viitoarele Consilii de Administrație vor avea obiective clare și măsurabile pe durata mandatului

Irineu Darău spune că situația găsită în multe companii de stat arată că lipsa responsabilizării a permis menținerea unor contracte și practici care au blocat performanța.

Ministrul Economiei consideră că directorii care nu au obținut rezultate sau care au gestionat defectuos activitatea ar trebui să își asume consecințele și să demisioneze.

Darău insistă că rolul ministerului este de a asigura cadrul legal și de a separa decizia politică de administrarea companiilor, nu de a dicta conducerilor modul în care trebuie să acționeze.

„ A trecut vremea când un ministru poate pune mâna pe telefon şi, pe linie politică, dă ordine unde n-are voie să dea ordine. Eu lucrul ăsta nu-l voi face. În spaţiu public am voie să vorbesc despre responsabilitate şi vină acolo unde există şi, încă o dată, ar trebui să se mai şi simtă oamenii. Dacă n-au făcut nimic sau dacă au provocat dezastre mari, cred că demisia este o soluţie rezonabilă”, a explicat ministrul Economiei.