Video Noul ministru al Educației nu știe care este media de promovare la Bacalaureat. Greșeala repetată de două ori în fața presei

Noul ministru al Educației, Mihai Dimian, a afirmat în cadrul unei conferințe susținute la Iași că media de promovare la examenul de Bacalaureat ar fi 5, deși legislația în vigoare prevede media minimă 6,00, cu condiția obținerii notei minime 5 la fiecare probă scrisă.

Declarația a fost făcută în timpul unei intervenții publice la Inspectoratul Școlar Județean Iași, unde ministrul a discutat despre evaluarea elevilor și rolul simulărilor în sistemul de educație.

„Spre deosebire de Bacalaureat, unde avem o medie de 5 pentru a promova acest examen (…) la Evaluarea Națională nu avem o astfel de medie, drept urmare întrebarea este dacă facem această evaluare pentru a ierarhiza elevii într-o anumită zonă (…) Este important să folosim aceste note pentru a departaja sau e diferit de pragul notei 5, cum este la Bacalaureat?”, a afirmat ministrul Educației la Iași, potrivit ziarul de iasi.

În realitate, regula de promovare a Bacalaureatului este media minimă 6,00, calculată ca medie aritmetică a probelor scrise, conform metodologiei în vigoare.

Ministrul Educației a fost numit în funcție pe 3 martie 2026, la propunerea premierului Ilie Bolojan, prin decret semnat de președintele Nicușor Dan.

În aceeași vizită la Iași, oficialul a vorbit și despre implicarea părinților în educație, susținând că elevii petrec doar o mică parte din timp la școală, restul fiind în mediul familial, și că lipsa implicării acestora poate influența rezultatele școlare.

Cine este Mihai Damian

Născut în Onești, Mihai Dimian are 51 de ani, este căsătorit și are un copil. Este licențiat în Matematică (1993-1997) și Fizică (1997-2001) la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași și deține un masterat în Sisteme Dinamice și Mecanică Teoretică la aceeași universitate.

A obținut titlul de doctor în Inginerie Electrică / Electronică la Universitatea Maryland, College Park, SUA (2001-2005).

Și-a început cariera academică ca cercetător asistent la Universitatea Versailles St. Quentin, Franța (2001), apoi la Universitatea Maryland, SUA (2002–2005) și la Institutul Max Planck pentru Matematici Aplicate, Germania (2005–2006). Din 2007 activează la Universitatea din Suceava.

Mihai Dimian ocupă funcția de rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava din februarie 2024.

Anterior, între 2012 și 2024, a fost prorector al universității, coordonând activitatea de cercetare științifică, iar în 2018 a asigurat interimatul funcției de rector în perioada în care prof. univ. dr. ing. Valentin Popa a fost ministru al Educației.

A contribuit la dezvoltarea a peste 30 de programe noi de studii la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, crescând numărul studenților la 11.500, dintre care peste 15% sunt internaționali.

În 2021, Dimian a primit titlul de Cetățean de Onoare al municipiului Suceava, relatează presa locală.