Noul Cod Silvic vine cu noi măsuri împotriva mafiei pădurilor

A fost aprobat noul Cod Silvic, care vine cu noi măsuri împotriva tăierilor ilegale de lemne. Una din cele mai importante prevederi este interzicerea tăierilor la ras în jumătate din suprafaţa de pădure a ţării, până în prezent, acestea erau interzise doar în Parcurile Naţionale.

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a transmis că proiectul de lege care reglementează noul Cod Silvic a fost aprobat de Guvern chiar de Ziua internațională a pădurilor.

Realizat prin PNRR, își propune să combată exploatarea forestieră ilegală și să îmbunătățească gestionarea pădurilor.

Printre cele mai importante prevederi se numără: interzicerea tăierilor la ras în aproape jumătate din suprafaţa de pădure a ţării, faptul că furtul de masă lemnoasă va duce la suspendarea dreptului de acces în SUMAL 2, precum și împădurirea terenurilor care au fost despădurite și abandonate de proprietar.

„ Am adoptat astăzi, în Guvern, Codul Silvic. Chiar de Ziua Internațională a Pădurii. Primul cod din 2008 încoace, scris de la zero. Este un #CodSilvic echilibrat, care s-a născut în urma unui dialog extins, serios și bine argumentat cu toți actorii din domeniul silvic.Elaborarea acestui proiect de lege a fost finanțată prin PNRR, ține cont de nevoile de dezvoltare ale țării, răspunde așteptărilor pe care le are societatea de la păduri și pregătește domeniul silvic pentru a răspunde provocărilor ridicate de schimbările climatice.

Câteva dintre cele mai importante prevederi din Noul Cod Silvic:

Tăierile la ras vor fi interzise în aproape jumătate din suprafața de pădure a țării. Până acum ele erau interzise doar în Parcurile Naționale. Vom extinde această interdicție.

Codul silvic va permite statului să își asume împădurirea terenurilor care au fost despădurite și abandonate de proprietar.

Totodată, stabilim cadrul legal pentru lupta digitalizată cu tăierile ilegale de pădure prin monitorizarea video a drumurilor de acces în pădure și implementarea sistemului de imagini satelitare.

Propunem suspendarea dreptului de acces în sistemul informatic SUMAL 2.0 a persoanelor suspectate că au comis infracțiuni din domeniu, încă din faza de urmărire penală.”, a scris Mircea Fechet pe Facebook.

În plus, noul Cod Silvic va stabili comunitățile dependente de produsele pădurii, care vor fi prioritizate în accesul la resurse forestiere și apare termenul de „folosință agrosilvică”, ceea ce înseamnă că pășunile și culturile agricole vor putea fi integrate cu arbori și arbuști.

Mai mult decât atât, noua lege prevede înființarea Consiliului Național al Silviculturii, „care urmărește exercitarea în condiții de etică profesională și respectarea standardelor profesionale de către personalul silvic; sunt definite ecosistemele cu valoare ridicată de conservare și se instituie Catalogului național al ecosistemelor cu înaltă valoare de conservare – strict protejate”, potrivit comunicatului de presă al Guvernului.

Totodată, toți proprietarii de pădure din România vor fi incluși în Registrul Forestier Național.

Apare și un nou concept, „insulele de îmbătrânire”. Acestea devin mecanismul prin care suprafețele de pădure de minimum 0,1 ha, cu mare rol în menținerea biodiversității vor fi protejate de tăieri.

De asemenea, este reglementat accesul pe jos sau cu bicicleta pe terenurile din Fondul Forestier Național.

„Mulțumesc specialiștilor din cadrul celor două universități de tradiție în silvicultura din România - Universitatea Transilvania din Brașov și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, dar și celor din Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură. Mulțumesc colegilor din minister și tuturor celor care au contribuit prin munca lor la acest cod silvic.”, a adăugat Mircea Fechet.