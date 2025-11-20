search
Joi, 20 Noiembrie 2025
Cristian Tudor Popescu, radiografie la rece a situației din România: „Nu văd altă ieșire din toate astea decât falimentul de țară”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu descrie într-o postare pe pagina sa de Facebook situația gravă în care se află țara și cauzele care conduc la situația fără ieșire, din punctul său de vedere.

Cristian Tudor Popescu FOTO: Inquam Photos
Cristian Tudor Popescu FOTO: Inquam Photos

 Sub titlul ”Războiul tuturor împotriva tuturor”, gazetarul enumeră pe Facebook  principalele motive pentru care, din punctul său de vedere, România se află într-o stare fără ieșire.

”Din punctul de vedere al subsemnatului, situația arată așa:

- creșterile de taxe lovesc domeniul privat. Mii de firme se închid, mii de oameni sunt concediați, cu slabe speranțe de a se reangaja undeva;

- fără creșterile de taxe, nu s-ar mai fi putut negocia un deficit bugetar pe 2025 cu Comisia Europeană;

- dacă nu depunem la CE legea pensionării magistraților, pierdem cel puțin 230 milioane euro;

- legea nu va fi gata la termen, CSM nu va da aviz de niciun fel. CCR o va respinge garantat. După ce vicepreședintele CSM, Claudiu Sandu, a mințit cu sânge rece, în direct, spunând că România nu va pierde 230 milioane euro, că-i o dezinformare a Guvernului, nu mai există nicio soluție;

- da, fără relansare, economia se sufocă. Dar pentru relansare îți trebuie bani de investiții. Pe care, de unde să-i iei? Din deficitul bugetar și așa uriaș? Din împrumuturi, după alte împrumuturi cu dobândă mare? Din China, din Rusia? PSD afirmă sus și tare că atâta vreme cât sunt ei la guvernare, salariile vor crește, nu vor scădea, torpilând orice acțiune a premierului Bolojan. Grindeanu câștigă capital de imagine, pentru că oamenii chiar își închipuie că PSD ar putea face asta. Amenință în fiecare zi cu ieșirea de la guvernare. Nu mă pot gândi decât la posibilitatea ca premierul Bolojan să forțeze măsurile, PSD să depună moțiune de cenzură, guvernul să cadă și să guverneze PSD, împreună cu AUR.

Doar așa oamenii se pot lămuri, însă într-un mod crunt;

- aud mereu un cuvânt mai rar folosit în limba română: otova. Cu sensul: de-a valma. Or, otova înseamnă neted, uniform, la fel – adică 10% de la toți, exact propunerea lui Ilie Bolojan. Imposibil de aplicat, pentru că se opune nu doar Grindeanu, ci și Moșteanu, Kelemen Hunor, până și Bolojan se răzgândește și vrea exceptarea învățământului preuniversitar…;

- preluarea Lukoil de către statul român mi se pare imposibilă – de unde bani? Vânzarea Lukoil în 24 de ore mi se pare la fel de imposibilă. Cine eventual ar cumpăra-o va oferi un preț de nimic. Iar rușii nu au interes să vândă acum. Ei pot rămâne în așteptare, în așteptarea capitulării Ucrainei prin înțelegerea dintre Trump și Putin, caz în care, firește, sancțiunile SUA asupra Rosneft și Lukoil se ridică.

De mâine, prețul carburanților în România ar putea crește cu 10%;

- adevărata cauză a demiterii consilierului prezidențial Ludovic Orban, după numai o lună, sunt declarațiile sale în apărarea lui Ilie Bolojan. Asta îl deranjează maxim pe președintele Dan;

- macetarul lui Georgescu, Horațiu Potra, e adus în țară. Această Justiție de unici, plină de dispreț față de oricine nu e magistrat, și capabilă de răzbunare fără limite, ce ziceți, îl scoate la vopsea pe Potra?

- PSD a decretat: până la alegerile pentru Capitală nu se mai mișcă nimic;

- peisajul poate purta o emblemă latinească: Bellum omnium contra omnes. Solidaritate nu e decât la magistrați, strâns uniți în jurul lui Savonea și Costache;

- iar ca o încununare a rușinii acestei nații, cel ce a fost 10 ani președintele României refuză să plătească milionul de euro datorat statului pe care l-a condus, drept care i se pune sechestru;

- eu, stimați cititori, nu văd altă ieșire din toate astea decât falimentul de țară. Pe care l-am ratat la limită în 1999. Dumneavoastră vedeți? ”, își încheie Cristian Tudor Popescu comentariul.

