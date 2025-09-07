search
Duminică, 7 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

"Dacă insistați cu religia în școli, eu insist cu ANAF în biserici". Cum văd internauții imnul și rugăciunea la școală

0
0
Publicat:

Pe Reddit, sute de comentarii privind propunerea AUR de intonarea zilnică a imnului și rostirea rugăciunii „Tatăl nostru” în școli scot din ecoul politic o dezbatere mai serioasă despre stat laic, libertatea de conștiință, timpul de învățare și formalismul fără efect.

copil mic, școală, creion
Sursă foto: Shutterstock

„David nu știe încă dacă e bine sau nu să spunem «Tatăl nostru». Cu imnul nu are o problemă. Cânta și el când era mic. Clasele cu 34 de elevi sunt ok. Așa era și pe vremea lui. Și au ieșit oameni. Deci, nu m-am hotărât încă dacă ne întoarcem pe vremea lui Ceaușescu sau în Evul Mediu. Mă voi gândi și eu. NOAPTEA MINȚII,” scrie o profesoară de engleză pe pagina sa de Facebook.

Un părinte îi răspunde printr-un comentariu stufos. Dincolo de discuția despre imn și rugăciune, problema e capacitatea școlilor, spune acesta: clase de 34 plus, comasări, ore scurtate la 35 de minute, schimbul trei care se termină spre ora 20.00, posibile reduceri iarna pentru economie, lipsă de profesori la specializări „intensive” și ore neacoperite, în timp ce copiii „au doar unde să meargă, transport gratuit, să și cânte sau să se roage”. În opinia sa, discuția simbolică deturnează atenția de la problemele logistice.

„Credința nu se face cu forța”

„O mică fereastră într-o guvernare AUR. Într-un cuvânt. teocrație”, spune cineva, rezumând îngrijorarea că religia devine pârghie politică. Altcineva completează: „Opiniile lor personale nu contează. Religia e doar una din pârghiile pe care le-ar folosi pentru control și imagine.” Iar alt utilizator mută accentul de pe religie: „Să nu ne păcălim, o asemenea măsură înseamnă doar CONTROLUL populației.”

Vin și mărturisiri personale privind efectul invers al obligativității. „La grădiniță țin minte că mereu ne rugam dimineața, la ora de prânz și înainte să plecăm. Grădi de stat, în spatele blocului. Am urât atât de mult acest lucru că acum nu mai vreau să am nimic de-a face cu religia.” În același registru, alt utilizator spune că „dacă m-ar fi pus cineva să cânt imnul în fiecare dimineață, 100% ar fi avut efectul opus”. Altfel spus, formalismul zilnic produce respingere, nu atașament.

Constituția și școala publică

„Îmi explică cineva cum aceasta lege e, în primul rând, constituțională. Ultima oară când am răsfoit Constituția, România era în continuare stat laic”, spune un internaut. Alt comentariu merge mai departe: „Propunerea asta e neconstituțională pentru că încalcă libertatea religioasă garantată. Nu poți să impui o practică religioasă în școala publică.” Obiecția acestora: libertatea de conștiință nu se armonizează cu rugăciunea obligatorie.

Citește și: Circ la Curtea de Apel Bucureşti, unde se judecă cererea lui Călin Georgescu privind anularea alegerilor. Proteste, „Tatăl nostru” şi dosare penale. Verdictul a fost amânat

Câțiva utilizatori amintesc că intonarea imnului „e deja prevăzută de art. 10 lit. g) din Legea 75/1994, doar că nimeni nu face asta”. Altcineva confirmă. „Parcă și prin 2010 a fost o încercare să facă obligatorie”. Concluzia lor? Problema nu e lipsa normelor, ci lipsa aplicării și prioritizarea simbolurilor în locul funcționării de zi cu zi.

Cine nu e creștin, unde intră?

„Și cei care nu sunt creștini ce fac?” întreabă un utilizator. Altul detaliază impactul practic. „Pe lângă faptul că orele durează 50 de minute în care profesorul trebuie să predea cât de mult poate, mai trebuie și să stea să recite imnul și să spună «Tatăl nostru». Și dacă există copii sau profesori de altă religie sau naționalitate. Îi obligi și pe ei să se conformeze.”

De asemenea, pe Reddit, apar relatări concrete din clase. „Într-o perioadă cântam imnul dimineața, înainte să începem. În altă școală spuneam o rugăciune la final de zi, 10 secunde. Nu a ținut mult. Erau ideile unei profesoare de religie și ale unei conduceri cu reguli foarte stricte. Nu s-a tradus în calitate mai bună a școlii.”

Un alt comentariu amintește cum stăteau lucrurile în trecut. „Nu a mai fost mai demult o tentativă cu imnul României. Nu i-a păsat aproape nimănui, iar cei cărora le-a păsat au uitat într-o lună.”

„Țara arde și baba se piaptănă.” 

Pe Thread apar ironii, dar în spatele lor stă aceeași idee. „Dacă insistați cu religia în școli, eu insist cu ANAF în biserici.” „Pledge of Allegiance. fix asta e, doar că nu-i duce capul să vină cu ceva original.” „Asta e opoziția din politica românească. Țara arde și baba se piaptănă.” 

Amintim că AUR vrea ca elevii și profesorii să cânte imnul și să recite „Tatăl nostru” la începutul cursurilor. Partidul a înregistrat proiectul de lege în Parlament pe 1 septembrie 2025 (Pl-x nr. 236/2025) și l-a depus pentru avizare la Consiliul Economic și Social în zilele următoare. Conform inițiativei, preșcolarii, elevii și cadrele didactice ar urma să înceapă ziua cu intonarea Imnului Național și rostirea rugăciunii „Tatăl nostru”. Participarea este opțională, iar cei care refuză trebuie doar să notifice scris directorul școlii – fără justificare și fără consecințe. Dacă un profesor refuză, elevii sunt supravegheați de un alt cadru didactic. Expunerea de motive invocă «necesitatea repunerii simbolurilor naționale și spirituale» pentru coeziunea educațională, în condițiile unui «vid formativ» în absența ritualurilor. Inițiativa este semnată de deputata AUR Cristina-Emanuela Dascălu și colegii săi parlamentari.

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”
digi24.ro
image
Toate cele patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului au picat. Bolojan: „Reformele propuse nu sunt doar cifre sau tabele”
stirileprotv.ro
image
Ce salariu primește acest srilankez, după 3 ani de muncă în România: „Aduc aici toată Sri Lanka!”
gandul.ro
image
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
mediafax.ro
image
Legenda care și-a vândut medaliile de aur olimpice și casa, ca să se mute definitiv din țară. Destinația spectaculoasă aleasă pentru a începe o nouă viață
fanatik.ro
image
Demisii în masă la cea mai mare școală din București: toată conducerea a demisionat
libertatea.ro
image
VIDEO Scandal major în Sănătate, după conferința de la Brașov a medicilor conspiraționiști: măsurile anunțate de ministrul Rogobete
digi24.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Ce au făcut invitații în momentul în care mirele a aprins o torță la o nuntă din Cluj
digisport.ro
image
Bucurie și tristețe în Japonia. Primul membru masculin al familiei regale care a ajuns la maturitate în ultimii 40 de ani. El ar putea fi şi ultimul
stiripesurse.ro
image
Fizicienii au reușit să „dea timpul înapoi” într-un sistem cuantic, cu o precizie uluitoare
antena3.ro
image
Cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR şi POT au fost respinse în plenul Parlamentului
observatornews.ro
image
Evenimentul anului! Moștenitorul Cris Tim a scris istorie în lumea bună! Timiș Jr., botez de 1 mil. € pentru Adam Ştefan!
cancan.ro
image
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
prosport.ro
image
Cum elimini petele negre de pe trandafiri. Trucul simplu al grădinarilor pentru a scăpa rapid de problemă
playtech.ro
image
De câte ori a fost căsătorit Ilie Năstase. Cine au fost femeile din viața marelui tenismen, de fapt
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
L-a distrus și vrea să-i ia copiii legendarului sportiv! Acuzații grave: ”Am găsit în patul fiicei noastre”
digisport.ro
image
VIDEO Industria aeronautică rusă marchează un moment istoric: SJ-100, zbor complet cu motoare 100% autohtone
stiripesurse.ro
image
El este bărbatul de 40 de ani care a murit ars de viu, după ce s-a prăbușit cu mașina de pe podul de pe Centura Capitalei. Ar fi suferit din dragoste
kanald.ro
image
Ce pensie ar trebui sa incaseze un batran in Romania in medie încât să acopere traiul zilnic al unui adult singur, conform calculelor...
playtech.ro
image
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
wowbiz.ro
image
800 de lei în plus la salariu pentru profesori din septembrie
romaniatv.net
image
Al 13-lea salariu. Ce prevede Codul Muncii referitor la acest privilegiu
mediaflux.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Doliu la Casa Regală din Marea Britanie. Kate și William au făcut anunțul
actualitate.net
image
Din familie de căldărari, scriitoare și profesoară la Edinburgh: „Am primit o palmă de la un polițist când citeam în parc”
click.ro
image
Cetatea care nu se află în România, dar poate fi văzută perfect și din țara noastră. Drumul până la ea este o încântare
click.ro
image
Andreea Raicu, episod neplăcut cu fostul ei iubit din tinerețe! „Veneai la mine să te satisfac”
click.ro
Prințul Hisahito al Japoniei și a celebrat majoratul profimedia 1034617898 jpg
Imagini istorice la Palatul imperial din Tokyo. Prințul Hisahito al Japoniei și-a celebrat majoratul
okmagazine.ro
Strudel cu nuci Sursa foto shutterstock 410310433 jpg
Ştrudel cu nuci aşa cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
The First Monumental Discovery in Dibra Albania webp
Un mormânt roman unic, cu inscripție bilingvă: prima descoperire monumentală din Dibra, Albania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop luni, 8 septembrie. Partenerii de viață ai Balanțelor caută nod în papură! Relația lor suferă schimbări colosale
image
Din familie de căldărari, scriitoare și profesoară la Edinburgh: „Am primit o palmă de la un polițist când citeam în parc”

OK! Magazine

image
O prințesă în extaz! Kate Middleton a apărut separat de Prințul William, fanii regali fiind surprinși de gesturile ei

Click! Pentru femei

image
Vedeta din filmul cu James Bond a devenit mamă la 47 de ani, după ce-a pierdut două sarcini

Click! Sănătate

image
Medicamentele care pot cauza hepatită toxică