Ursula von der Leyen împarte portofoliile comisarilor. Ce ar putea primi România

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a repartizat primele portofolii în cadrul executivului european, postul-cheie de vicepreședinte și comisar pentru economie revenind candidatului italian de extremă dreapta Raffaele Fitto, scrie ziarul german Die Welt.

Ursula von der Leyen, care a obținut în iulie un al doilea mandat în funtea Comisiei Europene, este așteptată să își dezvăluie componența echipei după ziua de vineri, când este termenul limită pentru ca statele să își desemneze candidații.

Die Welt, citând diplomați de rang înalt ai UE și persoane din interiorul Comisiei Europene, a scris că Von der Leyen este pregătită să îi ofere lui Raffaele Fitto, din partidul de extremă dreapta Frații Italiei, portofoliul de vicepreședinte executiv responsabil cu economia și redresarea post-pandemică.

Italia a fost una dintre ultimele țări care și-a nominalizat comisarul. În prezent, Fitto este ministrul pentru afaceri europene al Romei.

Frații Italiei fac parte din grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR).

Fitto va supraveghea modul în care este utilizat fondul de redresare după pandemie al blocului, în valoare de sute de miliarde de euro.

Printre alți vicepreședinți ai UE care urmează să fie numiți se numără Valdis Dombrovskis (PPE), din Letonia, în prezent comisar pentru comerț. În noua comisie se va ocupa de extinderea UE și reconstrucția Ucrainei, potrivit Die Welt.

Francezul Thierry Breton (Renew), comisarul pentru piața internă, în vechiul executiv european, se va ocupa de industrie și autonomie strategică în noul executiv european.

Ministrul Mediului din Spania, Teresa Ribera (S&D), a fost aleasă pentru un portofoliu de „tranziție” care va include ecologia și afacerile digitale.

Candidata care va conduce diplomația europeană, liderul demisionar al Estoniei, Kaja Kallas (ALDE), va fi, de asemenea, vicepreședinte al CE. Maroš Šefčovič (S&D) din Slovacia, în prezent vicepreședinte, va rămâne comisar însărcinat cu afaceri interinstituționale.

Fiecare stat membru european a propus candidați pentru echipa de 26 de persoane a lui von der Leyen.

Discuție Roxana Mânzatu-Ursula von der Leyen

Premierul Marcel Ciolacu a anunţat luni, la Parlament, că propunerea României pentru funcţia de comisar european este Roxana Mînzatu. Şeful Executivului a mai spus că urmează să discute cu preşedinta Comisiei Europene, în perioada următoare, despre portofoliul de comisar ce va reveni ţării noastre şi care este unul relevant. Ciolacu a mai spus că interviul Roxanei Mînzau cu preşedinta Comisiei Europene a avut loc duminică, a ţinut peste o oră, şi l-a trecut categoric.

Roxana Mânzatul a povestit la Antena 3 cum a decurs dialogul cu Ursula von der Leyen. ”A fost o discuţie cordială, aşa cum aş fi făcut şi eu dacă urma să iau în echipă pe cineva. Şi-a dorit doamna von der Lyen ca, dincolo de CV, să vadă persoana, să o simtă, să înţeleagă care este dinamica cu acea persoană şi să vadă care este povestea. Am vorbit despre parcursul meu profesional şi politic. Evident, a avut întrebări despre poziţia de ministru al Fondurilor Europene şi ce am făcut în în 2019. Am povestit despre descentralizarea fondurilor europene pe care am lansat-o atunci”, a povestit Mînzatu. De asemenea, Roxana Mînzatu a precizat că a discutat cu preşedinta Comisiei Europene despre experienţa sa şi despre reforme.

”Am discutat despre experienţa mea ca secretar de stat şi preşedintele Agenţiei pentru Achiziţii Publice. Am discutat de despre reformă în achiziţii şi ce importanţă au achiziţiile publice acum, când relansăm şi ne dorim să relansăm competitivitate Europei pe principiile unei autonomii sporite faţă de competitori globali. Am discutat despre ceea ce înseamnă prezenţa femeilor în politică, spre final, Împărtăşim preocuparea aceasta, că nu este până la urmă o democraţie completă până când nu avem o reprezentare echitabilă, jumătate din societate în viaţa publică. Da, cam aşa a depus discuţia. Ce a fost cordială a fost, a fost una constructivă”, a mai spus Roxana Mînzatu. Ea a explicat că nu a discutat despre portofoliul care va reveni României, însă va fi unul relevant.

Doar opt femei au fost propuse de către ţările UE

Cu propunerea oficială făcută luni de Belgia a actualei sale şefe a diplomaţiei Hadja Lahbib pentru postul de comisar european, doar opt femei au fost propuse de către ţările UE să servească drept comisari în noua echipă a Ursulei von der Leyen, relatează marţi dpa.

Astfel, preşedinta Comisiei Europene va conduce probabil o echipă dominată de bărbaţi după depunerea tuturor celor 25 de nominalizări.

După realegerea ei în iulie, Ursula von der Leyen a cerut ca fiecare capitală europeană să propună o femeie şi un bărbat pentru posturile de comisari pentru a obţine o Comisie Europeană cu paritate de gen, însă mai mult de jumătate dintre guvernele UE au propus doar candidaţi bărbaţi.

Dacă propunerile nu se schimbă, bărbaţii vor reprezenta probabil circa două treimi din componenţa noului executiv european.

Numai Bulgaria a fost singura ţară care a propus un bărbat şi o femeie. Propunerile Sofiei sunt fosta şefă a diplomaţiei bulgare, Ekaterina Zaharieva, şi fostul ministru al mediului Iulian Popov.

Fiecare dintre cei 27 de membri ai comisiei poate numi câte un comisar. Von der Leyen este inclusă în această cifră.

În prezent, 12 din cei 27 de comisari sunt femei. Comisia Europeană este braţul executiv al Uniunii Europene. Ea propune noi legi şi monitorizează respectarea tratatelor UE.

Nominalizarea viitorului colegiu al comisarilor va trebui să fie validată prin vot de Parlamentul European, după ce fiecare dintre candidaţi îşi va apăra competenţele în faţa eurodeputaţilor în cadrul audierilor care vor avea loc în octombrie.