Nicușor Dan, de Ziua MAI: Lupta împotriva drogurilor și combaterea violenței, prioritățile pentru siguranța românilor

Președintele Nicușor Dan a transmis joi, 16 iulie, un mesaj cu ocazia Zilei Ministerului Afacerilor Interne, instituție care aniversează 164 de ani de existență și activitate. Șeful statului a vorbit despre rolul, meritele și obligațiile MAI.

„MAI are un rol major pentru protejarea și securitatea cetățenilor noștri și a României. Încrederea oamenilor că sunt în siguranță, că trăiesc într-o societate în care legile sunt aplicate și respectate se construiește inclusiv prin contribuția tuturor structurilor subordonate MAI – Poliția, Jandarmeria, Poliția de Frontieră, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și toate celelalte unități din componența ministerului. Transmit întreaga apreciere profesioniștilor din Ministerul Afacerilor Interne și instituțiile din subordinea sa și încurajez stabilirea unor standarde înalte de performanță, pentru a răspunde cu rapiditate și eficiență la provocările de securitate tot mai complexe”, se arată în mesajul transmis de șeful statului.

Președintele a subliniat că efortul de adaptare și dezvoltare instituțională a Ministerului Afacerilor Interne „trebuie să continue, având în centru nevoile și așteptările cetățeanului”.

„Doar astfel vom reuși să creștem încrederea cetățenilor în instituții și să consolidăm un parteneriat solid și reciproc benefic între stat și cetățean. Într-un context în care pericolele și formele de infracționalitate și criminalitate se multiplică și se diversifică, inclusiv la nivel global, românii vor să vadă rezultate și să știe că personalul Ministerului Afacerilor Interne lucrează în permanență în slujba siguranței lor”, a transmis Nicușor Dan.

„Avem obligația să contracarăm această amenințare cu potențial destabilizator mare”

Combaterea violenței domestice și a abuzurilor împotriva femeilor „trebuie să rămână printre liniile mari de acțiune, la fel și lupta împotriva consumului de droguri”, un flagel care are efecte dezastruoase asupra adolescenților și tinerilor din România, a mai spus președintele

„Prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri reprezintă o prioritate la nivel mondial, pentru că avem obligația să contracarăm această amenințare cu potențial destabilizator mare, având în vedere asocierea sa cu violența, corupția, infiltrarea în economia legală și interconexiunile la nivel internațional. De aceea, împreună - stat, instituții, societate și cetățeni - trebuie să colaborăm mai bine și să facem mai mult pentru binele nostru comun și pentru siguranța cetățenilor noștri. Este esențial ca educația și prevenția să fie direcții prioritare de efort la nivel național și fiecare dintre noi poate și trebuie să participe la realizarea acestor obiective de interes comun”, a transmis șeful statului.

Una dintre reușitele majore ale MAI este contribuția esențială la aderarea României la spațiul Schengen

Potrivit președintelui, „una dintre reușitele majore” ale MAI din ultimii ani este contribuția esențială la aderarea României la spațiul Schengen”.

„Dobândirea acestui statut, care generează avantaje importante țării noastre și cetățenilor, a necesitat progrese semnificative în combaterea migrației ilegale și a traficului de persoane. Ministerul Afacerilor Interne a făcut dovada îndeplinirii cu succes a acestor exigențe, precum și a celorlalte condiționări, în contextul în care asigurarea securității frontierei estice a NATO și a Uniunii Europene este o misiune dificilă și complexă.

Sărbătoarea de astăzi este, așadar, un bun moment pentru a felicita personalul Ministerului Afacerilor Interne - activ, în rezervă și în retragere - pentru dedicare și pentru sacrificiile asumate în cadrul misiunilor avute”, a încheiat Nicușor Dan.