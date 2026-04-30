Nicuşor Dan contestă la CCR legea care permite cheltuieli nelimitate în companiile de stat listate la bursă

Preşedintele Nicuşor Dan a sesizat Curtea Constituţională a României în legătură cu legea de aprobare a Ordonanţei de Urgenţă nr. 73/2018, susţinând că modificările adoptate de Parlament deschid calea unor cheltuieli arbitrare şi nelimitate în cadrul companiilor de stat listate la bursă.

Sesizarea vizează completarea articolului 39 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Noua prevedere stabileşte că, în cazul întreprinderilor publice ale căror acţiuni sunt tranzacţionate, cheltuielile cu reprezentarea, transportul, diurna şi cazarea realizate în exercitarea mandatelor administratorilor şi directorilor nu mai sunt considerate beneficii sau avantaje supuse plafonării. Această modificare elimină limitele existente şi permite decontări fără plafon clar stabilit, relatează Agerpres.

În sesizarea transmisă CCR, şeful statului avertizează că, deşi formal aceste sume nu mai sunt încadrate drept beneficii, în practică ele pot deveni avantaje materiale folosite pentru a ocoli limitele de remunerare prevăzute în contractele de mandat.

Preşedintele susţine că amendamentul introdus în Camera Deputaţilor creează premisele unor cheltuieli arbitrare sub pretextul „exercitării mandatului”, fără criterii clare de cuantificare.

Potrivit documentului, această „liberalizare” a decontărilor ar vulnerabiliza direct modul în care este cheltuit banul public, mai ales în cazul unor companii strategice pentru economia naţională.

Riscuri pentru transparenţă şi interesul naţional

Sesizarea invocă şi posibile încălcări ale prevederilor constituţionale privind protejarea intereselor economice naţionale.

Administraţia Prezidenţială arată că formularea folosită în lege – „realizate în scopul exercitării mandatelor” – este lipsită de claritate, ceea ce face imposibilă estimarea exactă a sumelor ce ar putea fi decontate.

„Un cadru legislativ care permite 'camuflarea' unor avantaje materiale sub formă de cheltuieli profesionale poate duce la o guvernanţă corporativă netransparentă, subminând eficienţa economică pe care statul este obligat să o garanteze", precizează el în sesizarea la CCR.

Nicuşor Dan precizează că sesizarea nu vizează ordonanţa în forma sa iniţială, ci exclusiv modificările aduse în Camera Deputaţilor prin legea de aprobare.

Curtea Constituţională urmează să analizeze solicitarea şi să decidă dacă actul normativ respectă prevederile fundamentale.