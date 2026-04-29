Miercuri, 29 Aprilie 2026
Adevărul
Scandal pe listarea companiilor de stat. Proiect în Senat: interdicție de 2 ani pentru vânzarea acțiunilor statului

Fostul secretar general al Guvernului Ştefan-Radu Oprea anunţă că a votat în Comisia economică din Senat iniţiativa legislativă pentru interzicerea înstrăinării acţiunilor statului la companiile profitabile pentru o perioadă de doi ani.

Radu Oprea FOTO: Inquam Photos/George Călin

Am votat în Comisia economică din Senat iniţiativa legislativă pentru interzicerea înstrăinării acţiunilor statului la companiile profitabile pentru o perioadă de doi ani. Conferinţa de presă a încă dnei viceprim-ministru, Oana Gheorghiu, mi-a confirmat că iniţiativa este una necesară pentru că insistă în minciună. Susţine că PSD ştia despre documentul referitor la companiile propuse pentru listare. Spun încă o dată că acest document nu a fost discutat niciodată în comitetul interministerial pentru guvernanţă corporativă pe care doamna VPM îl prezidează”, afirmă, miercuri, pe Facebook, Radu Oprea (PSD), care a demisionat din funcţia de secretar general al Guvernului.

Oprea afirmă că este „evident” că nu poţi avea încredere că intenţiile sunt bune atunci când un argument invocat pentru listarea la bursă este transparenţa, dar „foloseşti metode opace”.

„Eu am primit emailul cu anexa cu pricina miercuri seară la ora 22:08, (conform poză), iar şedinţa de guvern a avut loc joi la ora 11.00. Este evident că nu mai poţi avea încredere că intenţiile sunt bune pentru români. Când mai citeşti în document că se propun metode de listare accelerată (ABB) cu DISCOUNT, către grupuri selectate pe repede înainte (procedura durează 24-48 de ore) singura soluţie este să propui interzicerea listării pentru 2 ani de zile”, explică Oprea.

Acesta adaugă că listarea la bursă „nu este o glumă, nici o soluţie pentru stat ca să mai facă rost de ceva bani renunţând la dividendele pe care le încasează an de an”.

„Şi de aceea întreb din nou, ale cui interese le reprezintă Oana Gheorghiu atunci când introduce în guvern astfel de documente? Pe ale românilor sigur nu. P.S. Iar pentru a încheia subiectul cu Jalonul 443 referitor la listarea/restructurarea a trei companii de stat vă rog să vedeţi în poză memorandumul propus de dna VPM care vorbeşte depre cele trei companii propuse pentru restructurare”, încheie Radu Oprea.

Oana Gheorghiu: „Marian Neacșu știa”

Vicepremierul Oana Gheorghiu a făcut, vineri, precizări privind „neadevăruri propagate în spaţiul public sub forma unor «mari dezvăluiri» despre un Guvern care «ne vinde ţara»”, făcând referire la acuzaţii ale social-democraţilor în acest sens. Gheorghiu afirma că a discutat chiar ea, „informal”, cu viceprim-ministrul PSD, Marian Neacşu, despre posibilitatea listării unor pachete minoritare în anumite companii de stat, iar ulterior toţi vicepremierii au primit documentul respectiv, cu rugămintea să exprime o părere despre acest subiect. „Spre deosebire de PNL şi USR, PSD a ales să nu ne transmită nicio reacţie”, menţiona Oana Gheorghiu.

Anterior, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat că social-democraţii se opun vânzării companiilor de stat profitabile şi a precizat că l-a rugat pe Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, să depună, luni, în Parlament, un proiect de lege prin care să fie interzisă timp de doi ani vânzarea de acţiuni la companiile de stat profitabile.

Daniel Zamfir a anunţat, la rândul său, că a depus, în procedură de urgenţă, proiectul care prevede interzicerea vânzării activelor statului la companii strategice de interes naţional până la 31 decembrie 2027, deoarece nu ar fi un moment potrivit pentru un asemenea demers în actualul context geopolitic „dificil”.

La acel moment, Oana Gheorghiu a răspuns acuzaţiilor PSD aduse premierului Ilie Bolojan că „ne vinde ţara” şi a explicat că motivul pentru care „deranjează” listarea la bursă a unor companii de stat este că o companie listată „nu mai poate fi controlată discreţionar” şi devine „mult mai greu de folosit ca instrument politic”.

„Asta este, de fapt, miza. Nu «vânzarea ţării», ci pierderea controlului netransparent asupra unor resurse ale statului, folosite ca să alimenteze setea băieţilor deştepţi trimişi de la partid”, afirma Gheorghiu, remarcând că cele mai importante listări din România au fost făcute „chiar de cei care astăzi le contestă”.

