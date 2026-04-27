Nicușor Dan a discutat cu secretarul Armatei SUA despre securitatea la Marea Neagră: „România este pregătită să investească mai mult”

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat luni, 27 aprilie, că a avut o discuție cu secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, pe tema consolidării Parteneriatului Strategic dintre cele două țări, într-un context regional marcat de tensiuni crescute la Marea Neagră.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, șeful statului a precizat că dialogul a vizat atât aspecte de securitate, cât și cooperarea economică.

„Mă bucur să discut cu secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, subiecte de securitate de interes comun și modalități de consolidare a Parteneriatului Strategic durabil România–SUA, cu un accent special pe apărare și economie. Am convenit că este necesar să intensificăm cooperarea”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a subliniat că România își consolidează poziția de aliat strategic în regiunea Mării Negre, într-un context de securitate tot mai complex.

„România continuă să fie cel mai de încredere partener și aliat al SUA la Marea Neagră, unde provocările și riscurile sunt în creștere, afectând securitatea euro-atlantică. România este pregătită să investească mai mult și să facă mai mult pentru propria securitate și pentru securitatea aliaților”, a declarat acesta.

Totodată, Nicușor Dan a evidențiat legătura directă dintre securitatea României și situația din regiune: „Suntem convinși că securitatea Ucrainei este strâns legată de propria noastră securitate, dar și de securitatea Republicii Moldova și a întregii regiuni.”

Șeful statului a punctat și potențialul de dezvoltare al relațiilor bilaterale.

„Există încă un potențial uriaș în cadrul cooperării noastre bilaterale și suntem pregătiți să intensificăm toate eforturile pentru a obține rezultate mai concrete în domenii de interes strategic”, a mai transmis acesta.

Cine este Dan Driscoll

Dan Driscoll, în vârstă de 39 de ani, este cel mai tânăr secretar al Armatei din istoria Statelor Unite și este considerat un apropiat al vicepreședintelui american J.D. Vance.

Fost ofițer în armata americană, cu experiență inclusiv în Irak, Driscoll este cunoscut pentru interesul său pentru tehnologiile militare moderne, precum dronele și inteligența artificială. După revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, acesta a fost confirmat rapid în funcție și implicat în dosare importante de securitate, inclusiv în negocierile privind războiul din Ucraina.