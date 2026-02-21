Zelenski, discuție cu secretarul general al NATO, Mark Rutte: „Am abordat toate aspectele cheie ale activității noastre diplomatice”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că a avut o convorbire cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, în cadrul căreia au fost abordate principalele aspecte ale activității diplomatice în curs și evoluțiile de securitate din regiune.

Discuțiile au evidențiat opinii similare în mai multe domenii-cheie. Zelenski l-a informat pe Mark Rutte despre pregătirile pentru următorul format trilateral de discuții cu Statele Unite ale Americii și Rusia, precum și despre posibile schimbări de poziție ale părților implicate.

Un alt subiect important a vizat situația din sectorul energetic, dar și necesitatea continuării eforturilor în cadrul inițiativei PURL, prin care statele europene contribuie la consolidarea capacităților de apărare ale Ucrainei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat recunoștința față de țările europene care investesc în apărarea Ucrainei prin acest mecanism și i-a mulțumit secretarului general al NATO pentru sprijinul acordat, menționând și importanța cooperării continue în contextul actual de securitate.

„Am abordat toate aspectele cheie ale activității noastre diplomatice și mă bucur că, în multe domenii, opiniile noastre coincid. I-am prezentat ultimele noutăți privind pregătirile pentru următorul format trilateral cu Statele Unite și Rusia, precum și ceea ce știm despre posibile schimbări în pozițiile părților. Am discutat, de asemenea, despre situația energetică și necesitatea de a continua activitatea în cadrul inițiativei PURL. Sunt recunoscător tuturor țărilor europene care investesc în apărarea noastră prin PURL. Mulțumesc, Mark, pentru sprijinul tău!”, a scris Zelenski pe X.